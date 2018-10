10 oct 2018

Desde que el pasado sábado Terelu Campos se sometiera a una doble mastectomía, Carmen Borrego se ha erigido en portavoz familiar -amén de los correspondientes partes médicos que se emiten desde la Fundación Jiménez Díaz- para ir informando de la evolución de su hermana.

Ayer, durante la emisión de 'Sálvame', Carmen quiso mandarle un emotivo mensaje a Terelu para animarla, para que continúe luchando tras una intervención compleja. "Te estás portando como una auténtica campeona", pronunciaba emocionada.

Está más preocupada porque yo no duerma que por ella misma"

Lo hacía justo antes de advertir que era la propia Terelu la que estaba animando a los que la rodeaban, preocupada por ellos, porque llevaran lo mejor posible este momento. "Está más preocupada porque yo no duerma que por ella misma".

Borrego aprovechaba, además, para aclarar la ausencia de Edmundo Arrocet, pareja de su madre, en las visitas que los familiares y amigos han realizado estos días al centro médico. La razón no es otra que un viaje de trabajo que el humorista chileno no ha podido cancelar.

"Ha coincidido desgraciadamente con esto, pero confirmo que no hay ningún problema", aclaraba, dejando claro que el hecho de que no estuviese allí, no afectaba al ánimo de una María Teresa Campos que "lo que le sienta bien es estar con su hija". Y rechazaba entrar en ningún tipo de debate.

