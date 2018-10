13 oct 2018

Ingrid García-Jonsson y Javier Gutiérrez hicieron su visita al 'El Hormiguero' este miércoles, para presentar la nueva película de animación 'Smallfoot', en la que ambos doblan a los personajes protagonistas. Un programa lleno de anécdotas, 'momentazos' y de confesiones. Así es, Ingrid confesó a Pablo Motos haber estado borracha en su anterior visita al programa.

Tras lo que Pablo Motos aprovechó para recuperar las imágenes de la anterior visita de la actriz. Una entrevista en la que la joven estaba borracha, algo que ella misma confesó en 'La resistencia' poco tiempo después. "Me daba mucha vergüenza. Ese programa lo veía mucha gente, no estoy acostumbrada a hablar en público... Y bebimos tequila y me emborraché", reconoció la actriz por aquel entonces.

Pablo Motos recuerda la borrachera de Ingrid García-Jonsson. pinit

Una borrachera que llegó incluso a írsele de las manos. Y es que la actriz asegura que "iba tan borracha que no me acuerdo de mucho. Incluso le desabroché la camisa a Pablo Motos, algo que no le sentó muy bien y no me hizo más preguntas en toda la noche".

Tras recordar esto, la actriz no sabía dónde meterse y Pablo Motos la ayudó a salir del mal rato: "Estabas nerviosa y te pusiste 'adobada' con el tequila". Ingrid dio la razón al presentador, pero no sin antes darle un poco de humor: "Además, ¡el tequila me lo disteis vosotros!", confesaba entre risas.

Pero la actriz no tardó en excusarse por lo sucedido entonces: "Sé que la televisión va muy rápido y recuerdo poco del momento, pero en mi defensa diré que tampoco estaba pasando por mi mejor momento mental. Después de esto no sé dónde va a quedar mi reputación".

"Ahora lo veo y sí que me doy cuenta", concluía Pablo Motos para zanjar el tema.

