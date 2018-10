14 oct 2018

Está soltero. Lo dice con una sonrisa y para atajar los rumores. "Yo no tengo pareja. A veces ves a dos personas juntas y aunque no haya beso ya piensas que son pareja. Pero Olivia y yo somos amigos".

Lo cuenta porque a Álex González le relacionaron con la actriz estadounidense Olivia Munn después de que se publicaran unas imágenes de ellos dos juntos y de que ella viajara a España y le visitara en el set de rodaje. "Ha venido este año a verme y ha estado en Galicia, pero somos amigos. Titular: estoy soltero", nos dice entre risas. "Es maravillosa, muy divertida y es preciosa, pero no somos pareja", zanja.

Nos encontramos con él durante la presentación de Exploratium de San Miguel, una tienda viajera e itinerante, algo de lo que él sabe bastante. La cita tiene lugar en Madrid, su ciudad natal, pero en los últimos meses ha venido en pocas ocasiones.

La razón de sus ausencias es 'Vivir sin permiso', la serie que protagoniza en Telecinco y de la que ya están trabajando en la segunda temporada. Cuenta que la grabación está siendo tan intensa que se ha unido mucho al equipo. "Todo se intensifica bastante. Es un 'Gran Hermano'", dice. Aunque algunos de sus compañeros ya formaban parte de su círculo más cercano. Como José Coronado. "Tenerlo allí es un regalo, porque es como irte a trabajar con tu amigo", afirma.

"Mi personaje en Vivir sin permiso es malísimo. Me vais a coger tirria"

Son muchos los meses que llevan en Galicia, por eso se ha buscado una casa. "Como yo ya empiezo a ser perro viejo, muy a mi pesar, me fui dos semanas antes a buscar casa porque sabía que íbamos a estar mucho tiempo y quería que viniera mi familia", cuenta. Y así ha sido, allí han estado. "El año pasado los traje a todos por mi cumpleaños, que al final es lo de menos. Lo que quería era juntarlos en plan abuela, y ahora lo he hecho otra vez".

Paso por quirófano

Ha sido poco después de someterse por segunda vez a una operación de menisco que afortunadamente ha salido bien, y eso que todo fue exprés. "Me estoy haciendo mayor", dice en broma el actor, de 38 años. "Corriendo noté un ‘clack’ y se me hinchó mucho la rodilla. Fui al médico pensando: 'Por favor que no lo tenga roto'. Pero me dijo que así era, y que me tendría que operar en los próximos meses. Miré la agenda, vi que era un viernes, que tenía libre el lunes y con el fin de semana juntaba cuatro días y le dije: '¿Me puedes operar hoy?'". Y así fue.

De eso hace proximadamente cuatro semanas. Ahora continúa con la grabación. "Cambiaron un poco el plan y esa semana rodé secuencias solo de primeros planos y de pie, apoyado en una pierna". Así han solventado el contratiempo para que pueda seguir en la piel de Mario Mendoza.

Dice que su personaje está cambiando. "El personaje es malísimo, me vais a coger una tirria...", comenta. Les quedan tres meses de rodaje. Después llegarán otros proyectos de los que no quiere desvelar demasiado. "Tengo uno en televisión que todavía no está cerrado, y en mayo si no se retrasa también una película, pero es que cambia todo tanto de un día para otro".

Él está centrado en el presente y en las cosas buenas que le están pasando. Sabemos que tener pareja no es una de ellas ahora que lo ha desmentido. Así que preguntamos: ¿qué tiene que tener una mujer para conquistarle? "La pregunta es ¿qué tiene que tener para que la conquiste yo?", responde. "Es que hoy en día es todo tan complicado...". Asegura que a él le gustan las cosas sencillas. "Con no discutir y tener un poco de sentido del humor y de tolerancia... bueno, parece una chorrada pero es un mundo. Supongo que es lo que queremos todos", sentencia.

Más noticias sobre Álex González

- Álex González confiesa el trágico accidente que marcó su vida

- Alex González, Silvia Abascal y otros famosos suplantados en la red

- Álex González: "Nunca me he sentido hombre objeto en plan negativo"

¿Sabías que Ález González es Leo? Consulta su horóscopo