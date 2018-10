14 oct 2018

Confieso que tengo debilidad por él y sé que diciendo esto no soy nada original, porque conocer al Padre Ángel significa quererle inmediatamente.

Me encanta formar parte de su lista de contactos de Whatsapp, porque así me entero de casi todo lo que hace y digo ‘casi, porque a pesar de sus 81 años, seguir a este hombre es una tarea que requiere un enorme esfuerzo.

Corazón La última noticia que me envió desde su teléfono hablaba de su reciente encuentro con el Papa Francisco en Roma.

Padre Ángel Pedimos concelebrar con él una misa y resultó un acto entrañable. Fui con cinco sacerdotes, presidentes de Mensajeros de la Paz en otros países. Después de la misa pudimos hablar con él.

C. Y, ¿cómo lo encontraron?

P.A. Muy fuerte, a pesar de que, en estos últimos meses, ha habido muchos problemas para el Vaticano, porque él es un hombre recto, con los pies en la tierra, y algunas de las actuaciones de la Iglesia no han sido correctas y había que cortarlas. Cuando algunos decimos que no nos gusta la Iglesia actual, hay quienes nos critican, pero tampoco le gustaban a Jesucristo los gobernantes de su época y por eso le mataron. Así que, no me extraña que a este Papa le hagan la vida difícil. Pero para eso estamos algunos, para evitar que suceda.

C. Ha sido una celebración de esos 50 y tantos años que lleva actuando Mensajeros de la Paz...

P.A. Sí, era, de alguna manera, dar gracias a Dios por los más de 50 años que llevamos. Hemos pasado vicisitudes, algunas tristes, gente que se te va… pero el balance es precioso, porque hemos sido capaces de atender a miles de niños y de ancianos, centenares de mujeres maltratadas… Aunque solo hubiera sido por salvar a un niño, habría merecido la pena.

C. En su encuentro, ¿hubo intercambio de regalos?

P.A. Sí, nosotros le dimos nuestra escultura, que representa a un indigente durmiendo en un banco, y el Papa nos dio un rosario, libros, pero sobre todo, el ánimo para seguir adelante.

C. Y no solo eso, porque, además, se ha venido con un encargo del Papa.

P.A. Sí, que abramos una iglesia en Roma, como la de San Antón, que pueda estar abierta las 24 horas.

El Padre Ángel y Ana García Lozano a las puertas de uno de sus comedores. pinit

C. ¿Ya han visto alguna iglesia?

P.A. Sí. Hay una que está muy cerca del Vaticano. A mediados de mes, volveremos.

C. ¿El Papa conoce toda la obra que realiza Mensajeros de la Paz?

P.A. Nos conoce desde que era obispo en Argentina. Nos encomendó el cuidado de una residencia de sacerdotes mayores. Cuando se jubiló, antes de ser Papa, escogió ir a esa residencia de Mensajeros y, de hecho, allí tiene parte de sus libros. Yo he andado mucho con él, en Buenos Aires. Íbamos en metro y me lo pagaba él. La pena es que no sabía que iba a ser Papa, si no hubiera guardado los tickets para subastarlos ahora (risas).

C. La última vez que estuvimos juntos fue en la iglesia de San Antón y hoy nos encontramos en uno de sus restaurantes Robin Hood, un nombre que no es casual.

P.A. No, es el nombre de alguien que robaba a los ricos para dar a los pobres. Nosotros no robamos, solo pedimos a los ricos que den a los que no tienen. De lo que se trata es de que los que gozan de medios económicos puedan venir a desayunar o comer por la mañana. Por la noche, son los sin techo, entre 80 y 100, los que vienen a cenar la misma comida, con la misma dignidad, con platos buenos, servilletas y manteles de tela… El Papa insiste mucho en este concepto de la dignidad. Yo estoy feliz, porque es una idea que ha cuajado. Es una forma de decir que debemos integrarnos todos. No puede haber comedores para pobres y comedores para ricos. Y esta es una de esas pruebas preciosas. Ahora, estamos por la mañana, pero si te acercas por la tarde, verás a otros que no vienen tan bien vestidos, pero sí vienen con el mismo estómago para comer.

Para mí la excelencia es un denominativo peyorativo"

C. Este Robin Hood tiene hasta una lavandería.

P.A. Sí, damos la posibilidad a la gente de que pueda lavar su ropa, ver los partidos de fútbol, tener un lugar para leer el periódico… Sobre todo, intentamos que sea la casa que muchos no tienen.

C. Y en algunos lugares, hasta pueden cortarse el pelo.

P.A. Sí, el 'pelobus' es un autobús que hemos acomodado con sillones de peluquería, lavabos… Va recorriendo las calles, para cortar el pelo a las personas que lo puedan necesitar, porque la gente también necesita ponerse guapa.

C. Los que tenemos las necesidades básicas cubiertas no nos damos cuenta de lo necesario que puede llegar a ser lo más sencillo.

P.A. Piensa que los que no tienen casa, lógicamente no tienen lavadora, pero es que algunos que sí tienen un lugar donde vivir, no pueden pagar la electricidad.

C. No ser conscientes de eso, no sé si dice mucho de la sociedad...

P.A. Es que la sociedad, a veces, los esconde. En Barcelona tenemos una iglesia como la de San Antón, abierta las 24 horas. Allí llaman a estas personas ‘los invisibles’, porque no queremos hacerlos visibles, queremos que sigan escondidos.

C. Llevamos un rato juntos y no le he felicitado todavía. Ayer se fallaron los Premios a la Excelencia, que reconocen la trayectoria humana y profesional de personalidades que con su dedicación y trabajo consiguen destacar y usted ha sido uno de los galardonados.

P.A. Lo primero que dije fue que yo no pondría en mis tarjetas de visita excelencia, no sea que se mosqueen algunos obispos (risas).

C. ¿Qué es para usted la excelencia?

P.A. Para mí, un denominativo peyorativo, porque no hay derecho a que si todos somos iguales, unos sean excelentes y otros no. Los políticos, ahora, se están pegando, pidiendo que se quite lo de aforados y a mí, lo que me da una rabia inmensa es que se llamen señorías y después se insulten... ¿Tú te imaginas a un matrimonio diciéndose: «Señoría, a ver si me sirve el café de una vez»? Voy a escribir una carta pidiendo a los portavoces que quiten ese término, porque se han querido modernizar y van al congreso en vaqueros, con la tablet… ¡Modernícense ustedes en el habla!

C. Y lo de excelencia le suena igual de antiguo, ¿no?

P.A. Me suena peor todavía… Parecerá una chorrada, pero suprimiendo esas palabras nos pondríamos todos al mismo nivel...

C. Mañana, a pesar de sus fobia a los aviones, coge uno, con destino a México.

P.A. Me voy a ver a los niños de la calle y a volver a inaugurar una sede de Mensajeros de la Paz, porque, por problemas de inseguridad, tuvimos que cambiar de lugar. Vamos a renovar los pisos de acogida para niños y residencias para personas mayores. Además, tenemos planeado abrir una iglesia de noche.

C. Hablando de México, recuerdo que, durante nuestra última entrevista, me contó usted que le había pedido audiencia a Donald Trump con el propósito de decirle que le parecían una atrocidad sus argumentos para poner vallas y murallas.

P.A. No me ha recibido todavía y eso que casi llevamos el mismo pelo (risas)… Pero no pierdo la esperanza, porque han nombrado un nuevo embajador al que conozco mucho, porque viene de Jordania y hemos tenido muchos encuentros para hablar de los niños de la guerra de Gaza. Está claro que yo no estoy de acuerdo con Trump en muchas cosas, pero tampoco lo estaba el Papa y le recibió.

C. Padre, ¿hay algo imposible para usted?

P.A. No, hay cosas difíciles, pero no imposibles.

