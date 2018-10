15 oct 2018

La madre del niño, Aurah Ruiz, se ha cansado de denunciar en las redes sociales que el padre del mismo, Jesé Rodríguez, no iba a verle y no le prestaba atención. Este, siempre ha sostenido que era ella la que no le daba libertad para pasar tiempo con el menor.

Así que ahora, aprovechando que la extronista está en la casa de 'GH VIP', este ha podido reunirse con el pequeño, que nació con una enfermedad que precisa de unos tratamientos que tienen un elevadísimo coste.

Y ha hecho alarde de ello en las redes sociales con una imagen en sus 'stories' de Instagram en la que se puede leer un cartel con un 'por fin' que parece un grito desesperado de desahogo.

Jesé por fin ha podido reencontrarse con su hijo. pinit

El pequeño Nyan se ha quedado con los padres de Aurah mientras esta sigue su paso por el 'reality'. Ella misma explicó que su objetivo no era otro que conseguir dinero para poder hacer frente a los gastos derivados de la enfermedad del niño.

