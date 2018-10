15 oct 2018

Lo que más se gritó en la manifestación del 8 de octubre de 2017, en Barcelona, fue: "No somos fachas, somos españoles". Un millón de personas salió a la calle para mostrar el hartazgo, demostrar que Cataluña es España y recordar que el nacionalismo no puede decidir por el resto de los españoles, que tienen la curiosa voluntad de vivir juntos aunque sean distintos. En 'No somos fachas, somos españoles' (La Esfera de los Libros), la periodista Emilia Landaluce hace un retrato de aquellos días con testimonios personales y análisis de la situación política.

Explica cómo se llegó a ese momento y repasa los acontecimientos históricos que desmienten las paparruchas independentistas. O el descubrimiento por parte de los españoles de que España no es intolerante, ni el país más corrupto, ni el más machista… Wilfredo el Velloso y Manolo Escobar, la Inquisición o la tontería de la plurinacionalidad. Un libro tan necesario como oportuno. ¿Oportunista? También, pero eso no le quita mérito.

El guapo y la estrella

Escena de la película 'Ha nacido una estrella'. pinit

La primera versión de 'Ha nacido una estrella' la protagonizó Janet Gaynor en 1937. Lo más destacable es que el guion era de Dorothy Parker. De 1954 era la película de Judy Garland y James Mason dirigida por George Cukor, la mejor. La peor, la de 1976, con Barbra Streisand y Kris Kristofferson. Ahora, tenemos la de Lady Gaga y Bradley Cooper, tan guapo como talentoso, tan director como actor. Lo primero que hay que decir, sin ser original, es que han renacido dos estrellas.

Aunque la duración sea excesiva, a Cooper le ha salido un estupendo melodrama sin vulgaridades, pese a que haya tenido que trabajar con una historia manida. El proyecto lleva unos diez años circulando y el director iba a ser Clint Eastwood, ídolo de Cooper. Eastwood dirigió su primera película a los 41. A Bradley Cooper (43) le había llegado la hora.

No solo otra de médicos y hospitales

Imagen promocional de 'The resident'. pinit

Las series de médicos y hospitales son un filón. Ahí está el extraordinario éxito de 'The Good Doctor', en Telecinco después de su paso por AXN. 'Anatomía de Grey' (Fox Life) va por su temporada 15. Repito, 15. Y Shonda Rhimes, sin agotarse lo más mínimo.

'The Resident' -también en Fox Life-, solo va por la segunda. La ficción protagonizada por Matt Czuchry -'Las chicas Gilmore', 'The Good Wife'- y Emily Van Camp tiene de diferente con respecto a otras de la misma temática que, además de contar casos raros que resuelven jóvenes, multirraciales y brillantísimos médicos, se centraba en lo feo de los hospitales, en la medicina como negocio, en los médicos sin escrúpulos que, o bien ocultan su impericia, o bien ponen quimioterapia a quien no la necesita con tal de hacerse ricos -esa Melina Kanakaredes como asesina-. Si mantiene el pulso de la primera temporada merecerá la pena. A ver.

Los asquerosos de Santiago Lorenzo

Portada del libro 'Los asquerosos', de Santiago Lorenzo. pinit

Santiago Lorenzo es un tipo singular. Cineasta -esa maravillosa 'Mamá es boba', la mejor diatriba contra la telebasura- y escritor. Nacido en Portugalete en 1964, ahora publica 'Los asquerosos' (Blackie Books). Sus novelas anteriores son 'Los millones', 'Los huerfanitos' y 'Las ganas'.

En 'Los asquerosos', el protagonista es Manuel, que acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle, huye a una aldea abandonada y sobrevive con muy poco. Con libros Austral que había por allí, plantas de los alrededores y lo poco del Lidl que le manda su tío. Menos es más. La España vacía y Robinson Crusoe. Rabia política, ira justiciera y lirismo. Sin contar ese catálogo interminable de neologismos que nos regala Lorenzo. Esa nueva vida: "Una austeridad fiera en la que chapoteaba con cada vez mayor deleite". Santiago Lorenzo es Thoreau sin ñoñerías.

