16 oct 2018

En medio de las turbulencias que azotan a Hollywood por el creciente número de casos de denuncias de acoso y abusos, el último en subirse a esa ola, que nada le beneficia, ha sido Arnold Schwarzenegger.

Este ha confesado en una entrevista con 'Men's health' que, en el pasado, cometió errores al "pasarse de la raya" con algunas mujeres. Una confesión tras las la que entona el 'mea culpa' y dice ser "el primero en decir lo siento".

Me siento mal por ello y me disculpo"

"Me siento mal por ello y me disculpo. Cuando pasé a ser gobernador quise que nadie, incluido yo, cayera en este tipo de errores. Por ello tomamos cursos sobre asalto y abuso sexual, para tener un claro entendimiento, desde puntos de vista ordinarios y legales, de qué es aceptado y qué no", ha revelado en la conversación con un periodista.

En 2003 ya dio algunas pistas de lo que podría ser un escándalo si se ponen nombres y se cuentan detalles concretos de aquellas veces que se pasó de la raya, como él mismo acaba de sacar a la luz.

