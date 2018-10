16 oct 2018

Durante los últimos días, Ashley Graham ha sido objeto de muchas críticas por su pérdida de peso. La modelo, estandarte de las mujeres de tallas grandes, ha generado un tsunami por haber bajado unos kilos, algo que sus seguidores no han visto con buenos ojos.

Ayer, la 'curvy' pasó por Madrid. Concretamente, en el Museo ABC, donde venía a presentar su línea 'I am what I am' -soy lo que soy-, de la mano de Violeta by Mango. Esa marca es la que la llevó a ser conocida y a ser lo que es hoy.

Soy lo que soy"

Y, precisamente, el eslogan de esta campaña es el que le ha servido para dar por finiquitada una polémica que ella parece no entender. "Soy lo que soy", eran sus palabras al ser preguntada por el revuelo que se había generado a tenor de esa bajada de peso.

"Finalmente la industria de la moda esté volviéndose más inclusiva", reflexionaba instantes antes de dar ese portazo a los dimes y diretes que han puesto su nombre en el punto de mira.

