16 oct 2018

La presencia de Hiba ABouk en 'Viva la vida', programa presentado por Toñi Moreno, ha sorprendido a todos ya que estamos acostumbrados a ver a la actriz interpretar un papel. Sin embargo, ha querido abrirse un poco más y contar, en directo, un poco más sobre su vida privada.

Su infancia ha sido lo más comentado pues según ha contado la propia protagonista, no fue nada fácil. Asegura que el hecho de que sus padres sean inmigrantes fue un reto cuando tenía corta edad: "Al ser hija de inmigrantes crecí entre dos culturas. En mi casa había una y en el colegio había otra. Es un choque que cuando eres pequeña te cuesta averiguar", confesaba.

Otro de los motivos por el que la actriz se fue de casa fue el hecho de querer ser actriz. Al parecer, sus padres no estaban muy de acuerdo con ello: "Me fui de casa, sin avisar y no volví. Estuve durante una semana guardando mis cosas en cajas, un día me acerqué a un supermercado para coger un carro para poder llevar las cajas hasta la parada de taxi y me fui a Madrid", concluía.

