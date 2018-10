17 oct 2018

Ha sido uno de los testimonios que más tardarán en olvidarse durante mucho tiempo. Pau Donés, músico de Jarabe de Palo, visitó ayer, 16 de septiembre, a Pablo Motos en 'El Hormiguero', uno de los programas de máxima audiencia en su hora de emisión.

Fue, sin duda, el programa más emocionante pues, el músico habló sin pudor alguno del cáncer de colon que le padecieron en el año 2015. "Nunca he ido al médico. No me hacía falta. Era un tipo fuerte y tal. Cagada. Tenía que haber ido al médico en su momento y como no fui, el día que fui estaba hecho polvo", aseguraba.

Pau Donés dio una lección de coraje y fuerza y aseguró que en 2019, comenzará a "vivir sin planes". Sin pudor, afirmó que ahora está recibiendo quimioterapia pero siendo consciente de que los tumores volverán en cualquier momento. "En algún momento volverá y cuando vuelva pues volveremos a tratarlo".

Además, aseguró que él no es una persona que lucha contra el cáncer sino que simplemente convive con ello. A pesar de no pensar en un futuro lo que tiene claro es que el tiempo que tiene lo va a disfrutar con su hija: "Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve dos meses en casa. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella", concluía.

