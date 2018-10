17 oct 2018

Desde hace más de un año, el tema del acoso sexual en Hollywood es algo más que recurrente en las entrevistas a las estrellas de la meca del cine. A Nicole Kidman no le preguntaron directamente sobre el asunto en la entrevista con 'New York Magazine', pero acabó tocándolo ella misma.

Porque ella, que es reacia a manifestarse sobre aquel matrimonio truncado con Tom Cruise -porque lo considera irrespetuoso para su actual marido, Keith Urban-, realizó una sentencia que no ha pasado desapercibida para nadie.

Estar casada con un hombre poderoso evitó que fuera acosada sexualmente"

"Me casé muy joven con Cruise, pero aquello definitivamente no me dio poder, me dio protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso evitó que fuera acosada sexualmente", han sido las palabras de las que se han hecho eco a lo largo y ancho del mundo los medios.

"He experimentado momentos así desde que era pequeña. ¿Quiero detallarlos en un artículo? No. ¿Es algo que comento en mi trabajo? Absolutamente. Soy abierta y sincera. Quiero tener mi pozo de experiencias y emociones para recurrir a él y emplearlo, y no hablo únicamente de acoso sexual", añade al respecto.

