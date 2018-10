18 oct 2018

Se acabó la polémica de la semana. María cantó 'Quédate en Madrid', de Mecano, y pronunció ese 'mariconez' que se negaba a que saliera de su boca y que el autor de la canción, José María Cano, se negó a que se excluyera de la letra de su tema.

La polémica surgió cuando Ana Torroja alzó la voz expresando que no le parecía conveniente modificar una canción que, ya en la edición pasada, cantó la que a la postre fue la vencedora, Amaia Romero. Y anoche, la cantante se encontraba en la gala 4 y pudo zanjar el asunto.

El debate es sano siempre y la libertad de expresión es un derecho de todos" Ana torroja

"Realmente yo creo que el debate es sano siempre y la libertad de expresión es un derecho de todos. Siempre que sea desde el respeto y la tolerancia. Mecano ha hecho grandes canciones, siempre desde el respeto", comenzaba Torroja con su explicación.

"Y yo las sigo cantando, hoy en día, orgullosa de cantarlas tal y como fueron escritas, como por ejemplo ‘Quédate en Madrid’, esta que cantáis vosotros. Para mí es una maravillosa, sencilla y tierna canción de amor", manifestaba ante los concursantes y la audiencia de 'OT 2018'.

Miki también quiso aportar su opinión:"Lo que no vamos a hacer tampoco es juzgar a un grupo o a una persona por una sola palabra cuando ha sido un referente tan importante en la historia de la música. Que 'mariconez' es una palabra que a nosotros nos molesta muchísimo, también es cierto. Pero porque nosotros no nos imaginamos, ahora mismo, una sociedad que pueda concebir que una palabra así no sea un insulto o un menosprecio a un colectivo".

¿Y la mujer que abrió la caja de Pandora? Pues María también se manifestó al respecto: "Con haber abierto un debate sobre la importancia del lenguaje me parece superpositivo lo que ha pasado".

Se acabó la semana. Se acabó la 'mariconez'.

