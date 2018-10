19 oct 2018

Alessandro Lequio no pudo contener la emoción. El pasado miércoles, su hijo, tras seis meses de lucha contra el cáncer en Estados Unidos, reaparecía en público. Álex Lequio se reincorporaba al trabajo, aunque no dio declaraciones, porque no se siente preparado aún para hablar de lo que ha pasado.

Toda la familia es consciente de que el camino no ha acabado aquí. Así lo expresaba Alessandro delante de sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa': "Aún queda mucho trabajo pero el camino es menos difícil".

Como padre, me da miedo que se esté precipitando"

"Como padre, me da miedo que se esté precipitando. Pero me emociona que se vaya incorporando poco a poco al trabajo", eran sus palabras, conteniéndose todo lo que podía. Ana Rosa Quintana, consciente, salía al quite.

"Físicamente, está más guapo. Y de cara se parece más a ti", le decía la presentadora. Lequio replicaba: "Ha perdido peso voluntariamente porque se está cuidando mucho".

También tenía palabras de cariño para la madre del joven, Ana Obregón: "Para Ana solo tengo palabras de admiración y todo lo que diga y haga me parece fenomenal. Es una luchadora".

