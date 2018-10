20 oct 2018

Aunque ya han pasado varios años, Ellen DeGeneres todavía lo recuerda con dolor. Fue en 1997 cuando la humorista confesó su orientación sexual en la revista 'Time'. "Sí, soy gay", decía el titular, sin dejar lugar a dudas.

En ese momento, DeGeneres protagonizaba la existosa serie 'Ellen' que fue cancelada tras su confesión. "Nadie me llamó ni tampoco respondían al teléfono", afirmó en aquel momento. Ahora, la revista 'Adweek' recoge unas impactantes declaraciones. "Sabía que habría gente a la que no le gustaría, pero nunca pensé que mi programa sería cancelado", afirma.

"Cuando salí del armario tuve amenazas de muerte, e incluso hubo una amenaza de bomba donde rodábamos 'Ellen'; pero escogieron mal el momento de la grabación y ya la habíamos terminado, gracias a Dios", ha afirmado a dicha publicación. A pesar de todas las complicaciones, Ellen DeGeneres afirma que no se arrepiente de la decisión que tomó: "No me arrepiento, pero fue lo más difícil que tuve que hacer en mi vida, y no cambiaría ni un momento porque me llevó a estar exactamente donde estoy hoy".

