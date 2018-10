24 oct 2018 angie calero

Cuatro años después de la muerte de Miguel Boyer, sus hijos -Miguel y Laura, fruto de su primer matrimonio con Elena Arnedo, y Ana, la hija que tuvo con Isabel Preysler- han llegado a un acuerdo en el reparto de sus bienes. Una herencia que vale más por su peso sentimental que por el económico, ya que entre las posesiones de quien fuera ministro de Economía y Hacienda en 1982 no había propiedades inmobiliarias ni grandes obras de arte.

"La escritura con la partición de la herencia se otorgó la pasada primavera", comenta a ABC Javier Ruiz Paredes, abogado de Preysler. Aunque el letrado archivó el caso "antes de verano", la noticia no ha trascendido a los medios hasta ahora. "Ha habido una partición exactamente igual para los tres hijos del señor Boyer, ninguno tenía mejoras. El testamento era en este sentido muy claro: 'Mis hijos a partes iguales'", añade.

Precisamente por el afán de Boyer de repartir todo de forma equitativa entre sus hijos, a Isabel Preysler no le otorgó el tercio de libre mejora, que también ha ido para Miguel, Laura y Ana. Sobre el reparto poco ha trascendido. En el caso de Laura, ella renunció al tercio que le correspondía. "Cuando el albacea le notificó el inventario de los bienes, Laura, a través de una abogada, renunció a todo, y su parte pasó automáticamente a sus cuatro hijos", explica una fuente que ha estado implicada en la tasación de los bienes.

"Renuncié a la herencia de mi padre en favor de mis hijos, así que es un tema en el que no estoy implicada y no quiero hablar del tema. Que yo sepa mis hijos no se han ocupado del tema porque para cuatro cosas que había, no les interesó demasiado", cuenta Laura a ABC en conversación telefónica.

