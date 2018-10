27 oct 2018

Para Gunilla von Bismarck, inseparable de su exmarido, Luis Ortiz, no hay aburrimiento ni fronteras, ya que cambia de país como quien lo hace de camisa.

Divertida y con la misma luz de sus años festivos en Marbella, pasó días atrás por Sevilla para acudir a la gala de los Premios Escaparate y homenajear a su buen amigo el conde Rudy.

Corazón La veo por muchos saraos. ¿Dónde reside hoy?

Gunilla von Bismarck Mi casa está en Suiza, aunque reconozco que viajo constantemente a Londres y Nueva York. Y, por supuesto, a Alemania. Sinceramente, ir a Estados Unidos, cada día me da más pereza. Prefiero quedarme por Europa, donde todo me resulta muy cómodo. Suelo ir una vez al año a Brasil, donde hemos heredado una finca impresionante de mi padre. Eso sí, los meses de frío me quedo esquiando en Suiza, que es el país donde mejor me siento. Allí está mi casa y mi confort.

C. ¿Nunca ha tenido casa en Marbella?

G.V.B. No. Suelo estar de alquiler. Piensa que yo tenía la residencia en Montecarlo, desde 1980 hasta el año 2000 que me fui a Suiza. Nunca he tenido una casa propia en Marbella, era de mi familia.

C. ¿Añora la Marbella de los años 60?

G.V.B. Mucho. La gente ha cambiado totalmente, y piensa que muchos de nuestros mejores amigos ya han muerto, como es el caso de Alfonso de Hohenlohe, Jaime de Mora o Menchu. Lógicamente, es otro ambiente, como ha pasado también en Saint-Tropez. Hoy, el único lugar donde se está recuperando ese encanto es en Montecarlo. Y eso hay que agradecérselo a la nueva generación de los Grimaldi, que lo han puesto de moda.

C. ¿Qué otros recuerdos le traen España cuando se encuentra por el mundo?

G.V.B. Sabes que me encantan los españoles y su forma de ser, tan cariñosos y simpáticos, pero ahora Cataluña es lo que me preocupa. Para mí, España es la suma de todo y es increíble que, mientras que en Alemania nos hemos unido en las últimas décadas, aquí quieran separarse.

No soy la clásica abuela pesada"

C. Hablando de uniones, sin duda alguna, su vínculo con su exmarido, Luis Ortiz, es un caso único. Jamás se han separado, a pesar de su ruptura. ¿Cómo lo hacen?

G.V.B. Nos llevamos muy bien. Creo que es por la suma de varias cosas. La costumbre, conocernos los dos perfectamente después de tantísimos años...

C. Puede ser porque ninguno de los dos ha rehecho su vida en ese tiempo. O, al menos, no nos hemos enterado.

G.V.B. Eso no lo sabéis, pero lo importante, independientemente de otros aspectos, es que nos reímos juntos y tenemos un hijo. Eso hace que pasemos mucho tiempo cerca el uno del otro.

C. ¿Cuando no está con su exmarido le echa de menos?

G.V.B. Depende de los días, aunque normalmente sí le echo de menos.

C. ¿Cuántos días al año pasan juntos?

G.V.B. Te diré que viajamos bastante. Mira, después de pasar unos días en Sevilla con motivo de los Premios Escaparate, nos marchamos a Bavaria al October Fest, donde lo pasamos fenomenal en casa de unos amigos que tenían muchas fiestas organizadas.

C. ¿Se puede decir que, en su caso, la solución para seguir juntos fue el divorcio?

G.V.B. Seguramente sí. O, por lo menos, hasta la fecha así ha sido.

C. Su hijo ya les ha hecho abuelos por partida doble. ¿Cómo es la Gunilla abuela?

G.V.B. Pienso que soy mejor madre que abuela. Los nietos, si se portan bien, me encantan, pero si no es así, intento educarlos y eso es más complicado. Soy alemana y, como tal, me gusta educar de una manera más estricta. No comparto la manera de muchos españoles, que dejan a sus niños delante de la tele. Los niños aún son pequeños, tienen cuatro y seis años, tal vez aún sea pronto para ciertas cosas.

C. Sus nietos viven en Nueva York con sus padres. ¿Le da pena no poder disfrutarlos más tiempo?

G.V.B. No pasa nada, no soy la clásica abuela pesada. Es verdad que hablamos a diario, pero, realmente, a quien echo mucho de menos es a mi hijo. Y a Luis cuando no estoy con él. Son las personas fundamentales de mi vida.

C. ¿No ha habido otro amor tan importante en su vida como el que tiene por su exmarido?

G.V.B. Eso prefiero no contestarlo. He tenido amigos y admiradores, pero te insisto que lo importe son la familia y Luis.

C. ¿Qué le ha enseñado la vida?

G.V.B. Que hay que disfrutar de la vida cada día y cuidar la salud de los nuestros.

C. ¿Es de las que cuando mira atrás dice: "Que me quiten lo bailao"?

G.V.B. Es que a mí me ha ido muy bien. Y con los años, te aseguro que, incluso, soy más exigente a la hora de compartir mi tiempo únicamente con las personas que realmente me interesan. Es más, a veces soy demasiado franca diciendo la verdad y eso no a todo el mundo le gusta.

C. Lleva siendo fiel a su peinado desde que tengo uso de razón. ¿Nunca ha pensado en oscurecer o cortarse la melena?

G.V.B. Cuando tenía 14 años, mi hermano, que era bastante más mayor y hoy ya ha muerto, me dijo que nunca me cortara el pelo, porque, si lo hacía, no iba a tener éxito. Aquello se me quedó muy dentro y nunca lo he cambiado por si acaso.

C. ¿Qué le gustaría conseguir? G.V.B. Algo tan obvio e imposible como la paz. Te diré que me espanta la política actual y el nivel que tenemos en todas partes. ¿Qué te voy a decir de lo que hay en Estados Unidos o el Brexit en Inglaterra?

Hay gente joven e inteligente en el PP que quiere cambiar"

C. ¿Y cómo ve el panorama político en nuestro país?

G.V.B. Hay gente joven e inteligente en el PP que quiere cambiar, pero habrá que esperar a las próximas elecciones. También hay un presidente de Gobierno joven.

C. ¿Y en Podemos le gustan los jóvenes?

G.V.B. No los conozco.

C. Llevamos un tiempo en España donde hablar de la corrupción política es casi el pan nuestro de cada día.

G.V.B. Corrupción hay en muchos países, aunque es cierto que en Alemania no, porque no se puede: enseguida se descubre quién lo hace y creo que también es por su forma de ser y su educación. En noviembre cumplo 69 años y eso hace que pase de muchos temas, como la recesión económica que llega en breve, pero es verdad que me preocupa mi hijo y lo que tenga que vivir.

C. Dicen que su familia posee una gran fortuna.

G.V.B. No tengo ni idea.

C. ¿Entonces usted tiene de todo para vivir bien?

G.V.B. Depende de lo que se entienda por vivir bien. Yo tengo una buena calidad de vida, pero no viajo en avión privado, sino en EasyJet.

C. Nuestra Reina Sofía es de origen alemán. ¿Guarda simpatía con ella?

G.V.B. No la conozco personalmente, pero todas las referencias que tengo por amigos comunes son muy buenas.

C. A quien sí creo ha tratado es a Corinna Larsen.

G.V.B. Con quien he tenido trato ha sido con su exmarido, Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, que es alemán, como yo. Corinna realmente es danesa. Te diré que no la conozco y no aplaudo nada de lo que ha hecho.

