28 oct 2018

El pasado 11 de octubre, se cumplieron cinco años de la muerte de la piloto María de Villota. Nos dejó, pero, a día de hoy, su legado sigue muy presente, gracias, no solo a su propia personalidad y a su carisma, sino también al empeño y compromiso de toda su familia.

Hace pocos días se presentó en Madrid, 'El regalo de María', un cuento escrito por su hermana Isabel, con la que tuvimos la oportunidad de conversar.

Corazón ¿Qué cuenta 'El regalo de María'?

Isabel de Villota Cuenta la historia de mi hermana, de una manera cercana y sencilla, pensada para que los más pequeños conozcan y sepan quién era María de Villota. Han pasado cinco años ya y los niños pequeños, probablemente, no sepan quién era. Y yo, que soy madre de dos hijos, me veía en la necesidad de reflejar, de alguna manera, quién era su tía.

C. Pero hay más...

I.V. Sí, porque lo más bonito es que detrás de la venta de cada uno de los cuentos hay un tratamiento para niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales. Son enfermedades raras, neurodegenerativas, que no tienen cura. El hecho de pensar que cada cuento pueda ayudar a estos niños que sufren, para que tengan momentos mejores, con lo único que les ayuda, las sesiones de fisioterapia, para mí Un cuento, un tratamiento es el titular, por encima de 'El regalo de María'.

C. También podemos darle la vuelta: compra un tratamiento y te regalamos un cuento.

I.V. Ese sería el primero de los objetivos que se persiguen con la publicación de este libro, pero, todavía, hay más… En segundo lugar, promocionar los valores en el deporte y dar un empujón al papel de la mujer en el mundo del automovilismo. María hizo mucho por dar visibilidad a las mujeres en el mundo del motor y queremos seguir alentando a las jóvenes promesas del mañana, para que sientan que todo es posible. Y, en tercer lugar, cumplir una promesa, porque la ultima vez que yo vi a María, me regaló su libro dedicado y un cuaderno en blanco para que pudiera cumplir uno de mis sueños. Ella decía que yo siempre estaba dedicada a la familia, a mi entorno, al negocio… pero nunca me decidía a cumplir mis sueños. Por eso me regaló ese cuaderno, para que lo llenara de líneas.

C. Hablábamos de los tratamientos que se van a conseguir con la venta del cuento, 100% solidario y para una causa muy concreta, con la que que María estaba comprometida, la Fundación Ana Carolina Díez Mahou.

I.V. María sufrió muchísimo el dolor de todos los que tenía a su alrededor en el hospital, durante el tiempo que pasó ingresada, tras el accidente. Decía que sentía el dolor de los enfermos como suyo. En ese tiempo, falleció un sobrino por una enfermedad neuromuscular mitocondrial y se preguntó: "¿Por qué yo he salido adelante y él, que no tiene ni dos años, no?". Eso le hizo darse cuenta de que la vida es un regalo. Y ya que esos niños lo único que tienen para mejorar su calidad de vida son los tratamientos, pensó: «Me voy a volcar en conseguir dinero para ellos». Los llamaba los enfermos valientes, y decía de ellos que eran su nueva escudería, su equipo. María se entregó a ellos. Por eso, ahora, en El Legado de María de Villota intentamos, también, volcarnos, a tope.

Ana García Lozano posa con Isabel de Villota durante la presentación del libro. pinit

C. ¿Cómo era María?

I.V. Era todo luz. Luz que, a veces se traducía en bondad; otras en sacrificio, luz que, en ocasiones, se expresaba en alegría… Yo, con María, lloraba de la risa, como con ninguna otra persona. Me ha hecho el mejor favor de mi vida: enseñarme a reírme de mí misma. Yo he sido siempre una persona que me lo he tomado todo muy en serio y María fue quien me enseñó a salir de ahí. María, cuando la conocías, te transmitía luz, era una derrochadora de energía.

C. Y una mujer muy solidaria. Yo la conocí hace unos años en un acto de la Comunidad de Madrid, con motivo del día contra la violencia de género, porque era una persona comprometida, que acudía a todo aquello que requería su presencia.

I.V. Siempre ha sido muy empática, ha pensado mucho en los demás. María sufrió bastante tras el accidente y no exteriorizó, nunca, el dolor. Al revés, en seguida se ponía en la piel de los demás y decía: "Recibo mucho más dando". Lo más importante para ella era pensar que estaba ayudando a sus niños a que se sintieran un poco mejor...

C. Tras el accidente, que marcó un antes y un después en su vida, ella decía que lo que siempre había deseado era lograr ser la mejor versión de sí misma.

I.V. Sí. A lo mejor nunca lo había pensado. Ella decía: "¿Qué es lo que de verdad importa? Ser la mejor versión y siempre lo he intentado. En un momento fue ser piloto. Ahora, ser la persona dedicada a los demás". Siempre buscaba la excelencia, tanto profesional, como personal. Creo que no puede haber mejor objetivo.

Mi hermana siempre buscaba la excelencia, tanto profesional como personal"

C. María nos dejó, pero su legado permanece y, por eso, han puesto en marcha distintas acciones solidarias.

I.V. Déjame que también os dé las gracias a los medios, porque yo, ahora mismo, tecleo María de Villota en Google y tengo toda una semana para ver a mi hermana, escucharla, recordarla en vídeos, en entrevistas… Eso me reconforta, es una oportunidad que no tienen otras personas que han perdido a seres queridos. Tengo cantidad de testimonios a mano y, cuando caigo en un momento de nostalgia, veo los resultados que hay y digo: "Voy a recordar esta entrevista, o voy a volver a ver este momento…".

C. ¿Cómo la recuerdan?, por cómo hablan de ella, da la sensación de que lo hacen con alegría, no con dolor.

I.V. Ella no lo hizo ni un solo segundo. Yo, que tiendo a ser más pesimista, un día le pregunté: "¿Cómo puedes estar sonriendo, si estás curándote el ojo, te duele la cabeza…". Y ella me dijo: "Ni lo pienso, porque si lo hago, me deprimo, entonces lo que hago es no pensarlo". Ese es el ejercicio que hacemos toda la familia, pensamos: "¡Cómo me reí el día que contó aquel chiste!". Empezamos a recordar anécdotas, una tras otra, porque a ella le gustaba reírse de sí misma y con eso nos quedamos. Si ella no se venía abajo ni un segundo, nosotros tampoco podemos permitirnos el lujo de hacerlo.

C. ¿Qué diría ella de todo lo que se está consiguiendo bajo su nombre?

I.V. Me imagino a María viendo a mi hija leyendo su cuento. Isabel podría haber sido suya, se parece a ella. Es el mejor regalo que ha podido darme la vida.

C. ¿Cómo se consigue el libro?

I.V. En Amazon y en eventos de El Legado de María de Villota y de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou. Esperamos conseguir muchos tratamientos.

Para terminar, unas palabras de la propia María, de su libro 'La vida es un regalo': "Y un día te das cuenta de que vivías dormido, paseabas a ciegas y sentías a medias. Si un accidente no ha parado en seco tu vida, vive soñando, pasea observando y ama apostando".

