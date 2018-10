29 oct 2018

Han pasado más de dos décadas desde que Claudia de Icaza lanzara al mercado Luis Miguel, el gran solitario. Era 1994 y decidió, tras un trabajo de investigación sobre la vida del cantante, sacar a la luz esos aspectos que parecía querer mantener ocultos en un cajón, pero que, hoy, se emiten en la exitosa serie de Netflix a la que da nombre.

A la periodista mexicana le costó una demanda en uno de los peores momentos de su vida: su marido libraba una batalla por agarrarse a la vida por problemas cardíacos. Ocho abogados firmaban ese papel en el que ‘El Sol’ le pedía 7 millones de dólares y el 40% de los beneficios obtenidos por la venta de esa biografía no autorizada.

Hoy, Claudia, que terminó por ganar en los tribunales al artista, vuelve a la carga. Lo hace con una reedición de aquella polémica obra, aprovechando el rebufo de la producción televisiva, pero también para contar el calvario que sufrió durante el litigio. Lo hace en Luis Miguel, el gran solitario… 24 años después.

"¿Y de qué se queja esta fulana si logró hacerse conocida gracias a un cantante como Luis Miguel? Sí, me quejo y me explico: porque yo no lo busqué, porque mi nombre trascendió por estar demandada y porque el ‘trascender en los medios’ me cobró una factura de tres años y medio de juicio, lidiando con publicaciones diarias que poco me favorecían en ese juego sádico donde Luis Miguel era el gato persiguiéndome a mí, el ratón", cuenta en la introducción de esta reedición aumentada.

De Icaza hace hincapié en cómo expone hoy Luis Miguel su vida. Aquella misma por la que le hizo pasar por los tribunales y que hoy, tal y como ella recalca está de plena actualidad, porque este se ha convertido "en uno de los personajes favoritos de las redes sociales… ideal para memes". Y añade: "¿O será que ahora sí, vender su vida íntima fue la única manera para rescatarse de su decadencia económica y carrera en picada?".

Claudia, muy crítica y con ganas de defender su trabajo y ese honor que el artista decía haber hecho saltar en pedazos con el libro de los años 90, asegura que ella fue "la primera en revelar ciertos episodios de la niñez, su adolescencia y su juventud, pero con sutileza y tacto. Nada parecido al tono que el decidió aprobar en un guion fuerte, crudo y a veces hasta grotesco refiriéndose a esas mismas vivencias". La referencia es clara a la serie que hoy hace las delicias de la audiencia.

Y veremos si a Claudia no le cuesta otra visita a los juzgados, pero lo tiene claro: "No temo a las demandas, porque como periodista y escritora de espectáculos conozco mis derechos y limitaciones para escribir y publicar; no temo a la crítica, el mejor aprendizaje de mi vida es haber defendido mis convicciones por encima de todo y de todos", asegura antes de añadir: "Mi convicción ahora es que nadie es intocable y que la libertad de expresión que triunfó hace 24 años sobre el capricho de un personaje de farándula, debería prevalecer como principio para todos, y en especial para quienes ejercen un periodismo más arriesgado sobre temas relevantes de un país".

La polémica está servida.

Más noticias de Luis Miguel

- El enfado de Luis Miguel en pleno concierto con sus técnicos de sonido

- Luis Miguel cancela un concierto a los 30 minutos de empezar

- La millonaria cifra que habría recibido Luis Miguel por su serie en Netflix

¿Sabías que Luis Miguel es Aries? Consulta su horóscopo