30 oct 2018

No ha sido la propia María del Monte quien ha hablado en el programa de 'Sálvame' pero por ella lo ha hecho Antonio Tejado en la tarde de ayer. Fue Chabelita quien, en una entrevista en 'Sábado Deluxe', la nombró, y al parecer, no le ha sentado muy bien.

La hija de Isabel Pantoja afirmó que hay un claro distanciamiento con María del Monte y que no sabe el por qué: "Ella podría haberme buscado", afirmó Chabelita. Antonio Tejado no tuvo más remedio que expresar, este lunes 29 de octubre, lo que realmente siente María del Monte con esta entrevista: "No se siente identificada con el testimonio".

"Hay una época en la que ellas hablan mucho y cuando Isa buscó en María del Monte consejo, mi tía le dijo que le hiciera caso a su madre. Dentro de esa rebeldía ella decide cortar un poco la relación con mi tía porque lo que le dice es que hiciera caso a su madre", explica Antonio Tejado.

El colaborador de 'Sálvame', aseguró que María del Monte "no tiene ningún problema con ella, sino todo lo contrario, estaría encantada de que tuvieran relación. Por el momento, la madrina de Isa Pantoja ha preferido no hablar en primera persona y utilizar a Antonio Tejado en su nombre.

