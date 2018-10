31 oct 2018

Ni Arévalo ni su buen amigo Bertín Osborne han ocultado nunca su patriotismo. Así que, las palabras del humorista el pasado fin de semana en 'Sábado Deluxe' no extrañan a nadie. "A mí me gusta todo lo que huele a España. La tortilla, el toro, las fiestas, las sevillanas, la Iglesia. Soy muy español y quiero presumir de serlo, y donde pise del territorio español que me sienta como en mi casa", eran las palabras que dejaban de manifiesto su amor por su país.

Pero este iba un paso más allá y contaba un desagradable episodio vivido por Bertín hace unos años en Barcelona, un día que salió para ir a jugar pádel tranquilamente vestido con un chándal con la bandera de España y sufrió una agresión.

Alguien "le empujó en el pecho, se dio la vuelta y le agredió. Le hizo daño y Bertín se fue a por él, y también le dio. Pero por eso nada más, por llevar el chándal", recordaba Arévalo en el plató del programa de Telecinco.

"Yo, por ejemplo, veo a un señor que lleva la bandera republicana y no le voy a decir nada, pero déjame llevar la española, que es la que me gusta a mí", reflexionaba en esta intervención televisiva en la que habló, por supuesto, también de ese malentendido en Twitter que tuvo con Jennifer Lopez.

