2 nov 2018

La polémica está servida. Dani Mateo ha protagonizado una de las escenas que no se olvidarán durante mucho tiempo. Colabora en el programa 'El Intermedio' y ha sido ahí donde precisamente se ha producido lo que muchos han catalogado como de tener poca vergüenza.

Mientras imitaba la lectura de la Constitución Española de la Princesa Leonor el pasado 31 de Octubre, Dani Mateo protagonizaba un 'sketch' donde imitando, leía un prospecto de 'Frenadol PS', un medicamento para curar el catarro. Mientras leía la lectura, el colaborador fingió tener un estornudo y, usando la bandera de España, se limpió con ella, algo que no ha sentado muy bien a la mayoría.

Por eso, Dani Mateo no ha tenido más remedio que pedir perdón a través de las redes sociales: "De verdad, no quería ofender a los españoles, ni al Rey, ni mucho menos a los Chinos que venden estos trapos". Sin embargo, parece que el perdón de Dani Mateo no ha sido suficiente pues muchos de sus seguidores se lo han tomado como , de nuevo, una broma más del colaborador.

