5 nov 2018

Desde que se conoció el despido de Itziar Castro, la polémica ya estaba a la orden del día. Muchos han sido los que han querido dar su opinión al respecto. Sin embargo, el mensaje más contundente ha sido el de Eduardo Casanova, el actor ha dado su opinión a través de las redes sociales sin ningún apuro.

En un 'twet', Eduardo se ha postulado en contra de 'Operación Triunfo': "Nunca me ha gustado Operación Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro. Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad", escribía el actor en su cuenta de Twitter.

Además, quiso añadir que nunca trabajaría en un formato como el de 'Operación Triunfo': " En otro orden de cosas, respecto a vuestros tweets diciendo que yo debería colaborar en el programa, decir: No creo que nunca interesase mi trabajo a un formato así y no creo que a mí me interese nunca ese formato.", concluía.

Nunca me ha gustado Operacion Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro

Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad — Eduardo Casanova (@educasanova12) 31 de octubre de 2018

