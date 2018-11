6 nov 2018

Es uno de los movimientos más nombrados en lo que va de año. Los abusos sexuales que miles de actrices han desvelado sufrir años atrás ha provocado que la sociedad cree 'Me too', un movimiento en contra de cualquier tipo de abuso sexual.

Miles de famosos, sobretodo del mundo del cine, están a favor y lo apoyan. Sin embargo, existe una gran minoría que afirma no estar de acuerdo con esto. Una de ellas es Pamela Anderson. La actriz se ha convertido en viral por dar su opinión al respecto, algo que o va a gustar a todo el mundo.

Durante su visita al programa de televisión italiano '60 minutes' aseguraba que: "Creo que este feminismo puede ir demasiado lejos. Soy feminista, pero creo que esta tercera ola de feminismo es aburrida. Creo que paraliza a los hombres", afirma.

La actriz, consciente de la repercusión que pueden tener sus palabras, pedía perdón siendo sincera: "Lo siento, probablemente me matarán por decir eso, pero mi madre me enseñó que no debía ir a un hotel con un extraño, y que si alguien me recibe con una bata de baño en una reunión de trabajo, debe ser otra cosa. Hay cosas que son sentido común", concluye.

