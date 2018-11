7 nov 2018

Una telespectadora de 'Sálvame' daba el chivatazo: había visto, hace unos días, a Carmen Borrego disfrutando de Málaga. Hasta ahí, todo normal. Pero, ¿qué estaba haciendo Carmen cuando dio con ella esa mujer? Saltarse esa dieta a la que se ha puesto siendo controlada por un profesional contratado por el espacio de Telecinco...

La telespectadora hacía hincapié en que no había sido capaz de tomar una imagen de ese instante, pero que sobre la mesa -que la hija de María Teresa Campos compartía con más gente- había de todo. Carmen se defendía sosteniendo que ella solo había comido cosas sanas, que todas esas viandas eran para sus acompañantes.

Carmen Borrego a punto de someterse al veredicto de la báscula. pinit

Y eso que reconocía, instantes antes, que era "la primera en decir que esta semana en alguna ocasión me lo he saltado". Pero no se esperaba que el veredicto de la báscula fuese a ser tan duro con ella.

Carmen había ganado 700 gramos en la última semana. Su preparador le quitaba hierro al asunto, sosteniendo que era algo por lo que había que pasar. Le daba normalidad. Eso sí, le preparaba una dura sesión de gimnasio, con un combate de boxeo incluido.

