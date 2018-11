7 nov 2018

No lo había contado nunca, pero aprovechando su paso por el espacio 'Liarla Pardo', Mamen Mendizábal se sinceró y reveló un capítulo de su vida -o más bien de la de su familia- que había mantenido en secreto.

El tema salió cuando Cristina Pardo, presentadora del espacio, le preguntó por la entrada en prisión de Rodrigo Rato y la problemática de las preferentes. "Alguna vez me he enfadado, porque no he hablado con todas las letras", sentenciaba Mamen.

Mi abuela firmó algo que no tenía cabeza para firmar"

"Como tantas familias, y como tantos miles y miles de españoles, mi familia también fue estafada por las preferentes. Y no mi familia en general, sino la parte más frágil de mi familia", detallaba Mendizábal antes de añadir: "Cuando ya estaban en una residencia, el director de la sucursal del banco de toda la vida le envió un taxi a mi abuelo para que fuera a firmar unos papelillos al banco".

Mendizábal relataba, además, cómo con su abuelo contaron para firmar los documentos, pero a su abuela le falsificaron la firma: "Como era mujer y además mayor le falsificaron la firma". Y añadía: "Firmó algo que no tenía cabeza para firmar".

