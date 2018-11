8 nov 2018

Compartir en google plus

No había hablado así de sincera y abiertamente sobre la muerte de su hija nunca. Eugenia Osborne dio a luz a sus gemelas, prematuras, hace cinco años. Una de ellas, sobrevivió. La otra, no tuvo fuerzas para agarrarse a la vida. La hija de Bertín Osborne acudió al evento 'Pequeños Luchadores' de Dodot y allí se sinceró.

"Desde el primer momento yo sabía que iba a tener dos bebés prematuros porque me ingresaron con riesgo de parto", comenzaba su relato ante la prensa antes de dar detalles sobre cómo fue el ingreso y esos días antes del fatal desenlace.

"Estuve seis días ingresada sin poder moverme de la cama, pero al final no pude más. Sandra nació por parto natural porque era la que se había encajado, pero Leticia fue por cesárea. Tardé dos días en poder verlas porque me costaba levantarme porque estaba muy débil y con mareos hasta que al tercer día me llevaron en silla de rueda a verlas", se sinceraba.

Para contrarrestar las lágrimas que no pudo contener, Eugenia habló con devoción de la gemela que sí consiguió salir adelante, Sandra, a la que se refirió como "mi milagrito". Sin duda, es ella la que le dio las fuerzas para superar el capítulo más dramático de su biografía.

Más noticias de Eugenia Osborne...

- Eugenia Osborne: "Lo de Cristina Cifuentes me podía haber pasado a mí"