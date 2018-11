10 nov 2018

Terelu Campos y Carmen Borrego se han convertido en las últimas invitadas del programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la vuestra', donde han sido protagonistas de íntimas confesiones, revelaciones picantes y alguna que otra sorpresa.

Las hijas de María Teresa Campos visualizaban unas vacaciones idílicas en casa del presentador hasta que se encontraron con la sorpresa de que tendrían que compartir habitación, algo con lo que Carmen Borrego bromeó al tumbarse en la cama con Terelu: "Estás tan poco acostumbrada a que te toquen que no quieres que te toque ni yo", afirmó bromeando.

Junto a Bertín Osborne y Enrique San Francisco, Terelu y Carmen jugaron al peligroso juego de 'Yo nunca...'. Poco a poco la conversación fue subiendo de tono y dejó al descubierto cosas como que Bertín ha hecho un trío o que Terelu ha ligado con un fan y se ha besado con un hombre casado. Además, la colaboradora de 'Sálvame' hizo una confesión que dejó con la boca abierta a Carmen: "Yo aún no me he hecho lesbiana, pero no es algo que descarte".

La muerte de su padre

También hubo momentos más trágicos en los que ambas relataron los episodios más duros de su vida, como la muerte de su padre, al que han recordado "serio, recto, familiar, trabajador, muy valioso y un poco acomplejado". Según han relatado, su muerte las marcó para toda la vida: "Él debía tener un mundo interior que nadie conocíamos, y debió sufrir muchísimo cuando tenía todos los ingredientes necesarios para ser feliz".

Este suceso hizo que se uniesen más a su madre porque, según han afirmado: "No íbamos a permitir que se le hiciera culpable a mi madre de lo que había sucedido".

