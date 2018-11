10 nov 2018

Las comparaciones son odiosas. Así lo ve también Lolita Flores, que ha explotado en Instagram. Todo ha ocurrido a raíz de ser publicado un tuit en el que se compara a Rosalía con Lola Flores.

El éxito de Rosalía es innegable, más después de lanzar su nuevo disco 'El mal querer'. Aprovechando el tirón de la cantante, para promocionar la nueva serie de Paco León, 'Arde Madrid', publicaron en Twitter una imagen de Lola Flores y escribieron: "Conoce a la Rosalía de los 60". Esta comparación ha sentado fatal a la hija de La Faraona, que rápidamente ha respondido.

"He visto la serie de 'Arde Madrid' y me ha gustado muchísimo, Rosalía me parece una artista fabulosa y muy sabia para lo joven que es, pero esto no le parece, Lola flores es Lola flores, y Rosalia es Rosalia , buenas noches", ha escrito Lolita, convirtiendo su respuesta en TT.

He visto la serie de arde Madrid y me ha gustado muchísimo , Rosalia me parece una artista fabulosa y muy sabia para lo joven que es , pero esto no le parece , Lola flores es Lola flores , y Rosalia es Rosalia , buenas noches https://t.co/KCueHe3MrL — Lolita Flores (@sarandonga55) November 8, 2018

