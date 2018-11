14 nov 2018

No fue una tarde fácil la de ayer para Carmen Borrego. Minutos antes de que entrase en el plató de 'Sálvame', comenzaba a circular como la pólvora la información de que su hermana, Terelu Campos, debería ser operada de urgencia por problemas en la recuperación de su doble mastectomía.

Mientras su teléfono echaba humo tratando de confirmar esa información -que poco después se daba por buena desde su entorno a varios medios, entre ellos este- Manuel Zamorano le estaba realizando un cambio. Era martes y tocaba dar forma a su sección en 'Sálvame'. Esa en la que está intentando transformarse a base de ejercicio, dieta y, ahora también, cambios estilísticos.

Camen aparecía en el programa de Telecinco con un espectacular corte de pelo. Idéntico al de su hermana. "¡Ostras! Soy mi hermana. Me parezco mucho a una que yo conozco. Eso me ha parecido al verme de cerca. No me importa nada parecerme a mi hermana. Estoy encantadísima. El pelo es muy parecido al que lleva ella", era su primera reacción.

Pero, ojo, que no se trata de un corte de pelo, sino de un excepcional trabajo de uno de los peluqueros más prestigiosos de nuestro país. De hecho, Borrego manifestaba que no tenía la más remota intención de cortarse el pelo, al menos no de manera inmediata.

Una vez alejada de las cámaras, Carmen terminaba por emocionarse. Sus compañeros advertían que se está sometiendo a una dieta líquida desde hace unos días que podría haberle provocado un pequeo bajón, pero lo cierto es que, además, está preocupada por su hermana. La misma a la que sus compañeros, en una tarde llena de sentimientos, dijeron echar de menos y para la que pidieron un aplauso del público.

