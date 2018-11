15 nov 2018

Todas las despedidas son tristes y la de Carlos Right no fue para menos. Era uno de los tres chicos que quedaban en la Academia y aunque su actuación no fue una de las peores de la noche, tampoco fue la mejor.

Esto hizo que el público, cada vez más exigente, no perdonara y salvara por segunda vez consecutiva a Marilia. (La canaria está de nuevo nominada junto a Marta). Sin duda, Carlos Right dejará un gran vacío pues su buen humor era clave para el estado de ánimo de sus compañeros.

Su anterior canción la disfrutó junto a Alba Reche, con quien, desde entonces, ha hecho muy buenas migas. El catalán ha sido uno de los protagonistas de las redes sociales. ¿Por qué? Su relación de amistad con Julia, elegida favorita esta semana, ha sido más que sugestionada.

Aunque la triunfita tenga novio fuera de la academia, muchos han visto en la pareja mucho más que una simple amistad, llegando incluso a 'shipearles' como una de las parejas creadas en 'Operación Triunfo 2018'.

Ahora, una nueva gala se aproxima y, Marta y Marilia, tendrán que enfrentarse con un reto: ser la mejor encima del escenario para conseguir quedarse una semana más. Esperemos que no echen mucho de menos a Carlos Right y que fuera, pueda conseguir sus sueños en el mundo de la música.

