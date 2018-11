19 nov 2018

Maluma está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El pasado viernes, 16 de noviembre, se celebraban los Grammys Latinos, unos premios otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la grabación. El cantante colombiano recibió el premio al mejor álbum vocal pop, por su CD llamado F.A.M.E.

Y aunque miles de personas se alegraron de su premio, hubo otras muchas a las que la música de Maluma no convence. Parece que Natalia Lafourcade es una de ellas, aunque no lo diga textualmente. La cantante, sin quererlo, se convirtió en viral en las redes sociales. ¿Por qué?

No fue ella sino su gesto el que provocó una oleada de 'twets'. Las cámaras enfocaron un instante al público y la cara de Natalia Lafourcade fue ejemplo de lo que muchos sentían al ver a Maluma recogiendo el premio. "¡Que este gesto de Natalia Lafourcade sea el principio del fin del reggaeton !Ya era hora!", "Todos somos Natalia Lafourcade cuando vemos que lo que triunfa en la vida es la mediocridad.", escribían algunos twitteros.

Creo que todo ser inteligente fue Natalia Lafourcade anoche... pic.twitter.com/P2InTwhBgU — Dogtor Cristian (@XtremeCam) 16 de noviembre de 2018

Natalia Lafourcade es yo cuando la pedante de mi salón empieza a decir sus pendejadas pic.twitter.com/ppcscOfeRp — Taratulia (@Taratulia_T) 16 de noviembre de 2018

Natalia Lafourcade descubriendo que nada de lo que haga será nunca valorado por nadie y que la vida que está viviendo no tiene sentido: pic.twitter.com/m2Ca6iHYQv — Morty Jr. (@RickYMortyMX) 17 de noviembre de 2018

Por el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto. Ha sido el colombiano quién, con una foto, ha querido celebrar tantos "años de esfuerzo". En una imagen unto a la estatuilla, el cantante escribía lo sigueinte: "NO ERA ANTES, NO ERA DESPUÉS.. ERA HOY".

