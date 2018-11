20 nov 2018

Existen muchos rumores sobre la ruptura entre Amaia Romero y Alfred García. ¿Por qué es tan importante esa relación? Aquellos que siguieron 'Operación Triunfo 2017' lo saben. Su historia de amor fue creándose dentro de la Academia y miles de personas han sido partícipes de ello.

Sin embargo, al acabar el programa, miles de personas perdieron información sobre los triunfitos. De ahí que ahora existan miles de rumores sobre su relación. Muchos creen que esta pareja ha quedado simplemente en amistad y aunque ninguno de los dos protagonistas ha afirmado ni negado nada, Amaia Romero aprovechó su presencia en la gala People in Red para dar las primeras declaraciones al respecto.

"Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido. Yo estoy muy bien con él, no tengo ningún problema. Al final los rumores van surgiendo y también dicen muchas otras cosas. No me importa, al final voy a seguir actuando con normalidad y naturalidad que es lo que siempre he hecho y no voy a dejar de hacerlo.", explicaba.

Además, la ganadora de 'OT 17' ha hablado sobre el lanzamiento de su disco: "Todavía no quiero avanzar nada, creo que saldrá antes de lo que se espera la gente. Va a salir cuando yo de verdad esté contenta. Tengo que empezar a subir cosas para promocionarme porque no subo nada. Ya empezaré", concluía.

