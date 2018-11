22 nov 2018

Volvamos al principio de todo. La edición pasada de 'Operación Triunfo' contó con la presencia de Mónica Naranjo como jurado. Se encargaba de valorar las actuaciones de los concursantes y dar su opinión al respecto. Sin embargo, este año, la cantante ha decidido no formar parte de esta mesa que compartía junto a Manuel Martos y Joe Pérez-Orive, debido a sus compromisos laborales.

Sin embargo su nombre ha vuelto a relacionarse con este programa y la verdad es que no ha sido para algo positivo. Fue la propia Mónica que, aprovechando la presentación del nuevo disco de Camilo Sesto, cargaba duramente contra 'OT'. Como leen. La cantante parece haberse olvidado de que una vez trabajó para 'Getmusic' en TVE.

"'Operación Triunfo' es muy rancio. Es un formato muy rancio y nadie está contento nunca. Es un coñazo", afirmaba. Miles de seguidores del programa cargaban duramente con la cantante. Sin embargo, esto no ha sido lo peor. El director musical de la academia, Manu Guix, aprovechando que quedaban pocas horas para la Gala 9, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter dirigido exclusivamente a Mónica Naranjo.

"Decir que algo es un coñazo es machismo @monicanaranjo! Yo lo he aprendido tarde, pero lo he aprendido. Puedes decir que es un tostón y quedas mejor!", escribió tajante. Por el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto.

