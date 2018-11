23 nov 2018 Kike Calleja

Si por algo ha destacado Miguel Baez, ‘el Litri’, en el mundo taurino es por haber sabido invertir bien su fortuna. El torero acaba de aumentar su patrimonio comprando El Cortijo Carrascalejo, situado en Sanlúcar La Mayor (Sevilla) a buen precio —varios millones de euros—. Se trata de setecientas hectáreas de las cuales trescientas irán destinadas al cultivo intensivo del olivo que le proporcionará un gran rendimiento económico. En dicha extensión se levanta una edificación estructurada en torno a un patio, fechada en 1901, que el torero piensa reformar y decorar a su gusto. Además se levanta otra casa más pequeña destinada para invitados. Sin embargo, esta no ha sido su única adquisición en los últimos meses ya que el diestro también ha abierto un restaurante en la capital hispalense.

Este no ha sido el único movimiento inmobiliario que ha hecho ‘el Litri’ este año. Hace seis meses aproximadamente, el torero se deshizo de la finca que tenía en la localidad sevillana de La Puebla, en la que poseía 300 hectáreas de arrozal. Pero esto no es todo, ya que el ex de Carolina Adriana Herrera también ha vendido por una importante cantidad económica sus caballos y su ganadería brava de su finca de Estremera, que actualmente también se encuentra a la venta.

A día de hoy, ‘el Litri’ tiene amasado un patrimonio de más de cuarenta millones de euros. A principios de este año, el diestro adquirió una casa de 500 metros cuadrados divididos en tres plantas con suelo de madera en el céntrico barrio sevillano del Arenal. Alrededor de 1.600.000 euros pagó el torero para adquirir dicho inmueble.

Estas no son las únicas propiedades que actualmente tiene el diestro, considerado un gran negociante por su entorno. Tal y como ha confirmado a este medio los que le conocen, uno de sus mejores negocios fue cuando vendió al apoderado de Morante de la Puebla la Finca los Guateles situada en el término cacereño de Aliseda por unos once millones de euros. Con el dinero que ganó tras esta operación, Miguel Baez invirtió en Badajoz, donde compró El Cortijo El Parral de 800 hectáreas, además de un chalet de un millón de euros en Punta Umbría. Pero su imperio no termina aquí, ya que también posee un edificio en Sevilla en La Isla de la Cartuja, dos en Madrid que tiene alquilados a organismos públicos, varias plazas de garaje, varios locales en Huelva y tres gasolineras repartidas por Andalucía.

La que también ha puesto en venta una de sus propiedades es su exmujer, Carolina Adriana Herrera. La hija de la famosa diseñadora posee una casa en El Rocío que acaba de reformar el pasado mes de septiembre para poder alquilarla o venderla. Un sitio al que le gustaba mucho ir al Litri. Desde hace varios años el torero ha dejado de pasearse por allí debido a los problemas que actualmente mantiene con la madre de sus tres hijos con la que, según sus allegados, no tiene todavía un acuerdo de divorcio. Al parecer, el conflicto viene porque tienen varias propiedades en común que tendrían que vender para repartirse las ganancias.

