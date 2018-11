23 nov 2018

La última vez que coincidí con Kiko Rivera era un tipo más serio, más distante y, a mi parecer, menos feliz. Ahora se ha dejado por el camino 40 kilos de peso y otros tantos de tristeza. Se siente pleno haciendo lo que le gusta junto a la gente que le quiere y que le aguanta "porque yo soy muy difícil de llevar". Ha llenado en su primera incursión en Nueva York y se ha enamorado de la ciudad. En esta charla que hacemos en la bodega de casa, se puntúa de cero a diez en felicidad, se sincera con su situación musical y anímica, y deja claro con quién le encantaría compartir escenario. Con Ella (Isabel Pantoja).

No tengo claro si Kiko Rivera es DJ, cantante, músico, artista… "Soy único". Aquí sale la primera de muchas sonrisas de la entrevista. "Es que me considero polifacético. Me dedico a la música y he hecho teatro, radio y cine". Lo de música y cine es de sobra conocido. Lo hemos visto en 'Torrente' y acaba de estrenar su enésima canción, 'Mentirosa', de la que ahora hablaremos. "En radio trabajé en Loca Latino y, además, tuve mi propia radio online, KR Radio. Muy casera. La hacía con los amigos e incluso mi madre me echaba una mano. Me divertía un montón. Y en teatro, durante unos meses, hice una obra que surgió después de hacer de voz de la audiencia en 'Tú si que vales'. He tocado muchos palos pero donde me siento bien y donde soy yo mismo es con la música. Lo he mamado desde pequeño. Ahora me veo más como cantante, sin ser un gran cantante, porque no lo soy. Pero hoy en día el cantante tiene otras muchas características que no tiene por qué pasar por una gran voz".

Y yo que pensaba que esto de la música era algo pasajero en la vida de Kiko. "Para nada. Esto lo tengo claro desde hace muchos años, pero cada cosa tiene su momento y lanzarme a este mundo tuvo el suyo. ¿Cuál? Pues cuando salí de 'Supervivientes'. Ahí la gente me pudo conocer un poco más", responde.

Quiero enseñar mi música fuera de España"

Claro, es que antes la imagen que había de ti no era la más adecuada. Me pregunto si era real. "Bueno, yo he hecho lo que hace cualquier joven. Salir mucho, entrar menos y disfrutar de la vida al máximo. La diferencia es que ahora la disfruto al máximo pero de diferente manera. Soy padre y estoy casado". Vamos, que desde entonces "he madurado".

Vale, volvemos a la música. Ya sé que es un artista polifacético cuya pasión es la música, pero es que el reguetón y yo nos llevamos regular. Escucho 'Mentirosa' y me da que eso no es reguetón. "Eso es funk brasileño. Y yo le meto cosas más nuestras. Hay palmas, hay rollo árabe y la hago mía". No tenía yo esa pregunta, pero Kiko prefiere aclarar "que no he copiado a Rosalía como andan diciendo. Pero es que está todo inventado y haga lo que haga te puede recordar a otro artista. Si yo le meto unas palmas a mi canción es porque soy andaluz y me gusta". La propia Rosalía dijo hace poco en una entrevista con Buenafuente que en la música estaba todo inventado, que lo que marca la diferencia es el contexto. Caso cerrado.

Habla en primera persona pero "yo tengo mis productores. En esta ocasión he trabajado con Austin y con Rangel como compositor. Me mandaron la canción y la dejé casi como estaba. Otras veces compongo yo, como la que le escribí a mi hija Ana, 'Mi pequeño gran amor".

'Mentirosa' llega con un videoclip grabado en Nueva York. "Esta es una canción que ya es importante en mi vida. Porque aparece después de un bache personal que me ha hecho pasarlo muy mal. Te lo cuento". Pues cuenta. "Yo me hice una operación de banda gástrica y perdí 40 kilos en ocho meses". Me pregunto si esto se hizo con un profesional al lado porque la relación tiempo/peso me parece desproporcionada. "Sí, sí. Seguí las indicaciones del médico, claro. Me cuidé muchísimo y adelgacé, pero la cabeza me la dejó fatal". ¿Y eso? "Es que esos kilos los debería haber perdido en dos años y no en ocho meses, pero mi cuerpo reaccionó así. Empecé a adelgazar más y más y no podía comer más porque la banda gástrica impedía que lo hiciera. De repente caí en una depresión fatal porque yo era de comer mucho. A pesar de todo, es lo mejor que he hecho en mi vida. En definitiva, tuve que suspender mi gira musical y quedarme en casa encerrado con mi familia, mi mujer, mi madre y mis amigos".

La depresión es cosa seria y no debe ser fácil si se le añade la popularidad. "Yo he estado triste. Y era porque quería comer y no podía. Ese era el motivo real y no las mil cosas que se dijeron.'Mentirosa' es mi vuelta después de este bache. Es un cambio. Llevaba un tiempo con reguetón romántico y ahora la vida me pedía ser más pistero". Entiendo que es ponernos a bailar en la pista. Al hablar lo veo con más seguridad y menos desidia que en otras ocasiones. Ahora sí se cree lo que es. "Bueno, todo cambia. Cuando se está bien con uno mismo, se transmite. Me tomo mi trabajo en serio desde el primer día, pero sí estoy mejor en todos los sentidos".

Oigan, los datos no engañan. Su nuevo sencillo tiene casi 300.000 visitas en pocos días y su tema más conocido en Spotify tiene más de ocho millones y medio de escuchas. Aquí se podría ilustrar con la foto de Raúl haciendo callar al Camp Nou, pero él tira de letra en la canción: Ustedes pensaron que no volvería/pero aquí sigo en movimiento. Esto suena a mini zasca. (risas) "No. Es un gran zasca. Conmigo han sido siempre muy críticos y muchos dijeron que ese bache que viví era el fin de mi carrera. Pero no es así. Al contrario. Pero hay otra estrofa más buena: Si quieres jugar, vamos a divertirnos. Como algunos siempre están con lo de que Kiko Rivera no vende, no llena, no gusta, es mal cantante… pues si quieren jugar, vamos a jugar. Quedan muchos temas que serán éxitos".

Mi madre no me da 4.000 € al mes como han dicho"

Veo que le duelen las críticas. No sé si ser Pantoja perjudica su carrera. "Ser Pantoja es un orgullo. Y ten en cuenta que yo vengo de dos fueras de serie. No es solo Isabel Pantoja, es también Francisco Rivera Paquirri. Yo soy conocido sin quererlo. Ya lo era antes de nacer. Es algo que yo no he decidido y me he tenido que ir acostumbrando. A veces te cuesta más a veces menos, pero cuando llega el momento del trabajo creo que he tenido que demostrar más que cualquier otro por ser quien soy".

Dice Kiko que la música está muy complicada, "es que ves a un Maluma o a un Daddy Yankee y no puedes dejar de pensar lo difícil que es llegar ahí. Ellos tienen un montón de apoyos con las discográficas" ¿Y tú no? "Pues yo tengo la mía propia". Insisto, ¿por decisión propia? "Si te soy sincero, el apoyo de las discográficas es mucho menor. Lo que quiero es marcharme de España, no para no volver, pero necesito sacar mi música fuera y probar sin el filtro de mi vida personal".

De unos meses a esta parte veo a Kiko más reflexivo. Cuando lo digo en alto se ríe y confiesa que "he cometido muchos errores en todos los ámbitos. Personales y profesionales. Ahora afortunadamente me rodeo de un buen equipo que me protege y eso lo hace todo más fácil. Pienso más las cosas".

De las tres canciones que destaca por importantes en su vida, me llama la atención una. "Es que Michael Jackson es el mejor artista que ha existido jamás y no habrá otro igual. Eso pienso yo y eso piensa mi madre". Me llama la atención (y me encanta) que destaque 'Era mi vida él' y que me aclare que "la escribió José Luis Perales y está dedicada a mi padre", y 'Amor eterno', de Juan Gabriel, "amigo y compadre de mi madre. Estas tres canciones significan mucho para mí".

Corazón Cero es fracaso, diez es éxito. Si tuvieras que puntuar tu situación actual.

Kiko Rivera Sería un siete e intentando subir.

C. Me gustaría ser como…

K. R. Me gustaría sentirme feliz. No quiero ser como nadie.

C. ¿Con quién te gustaría compartir escenario?

K. R. Con mi madre. Más top que Isabel Pantoja no lo hay. Ahí no hay tu tía.

C. ¿Y colaboraciones musicales?

K. R. Maluma, Daddy Yankee, Juan Magan o Ana Mena. Pero insisto, la mejor artista de este país, del mundo entero y de donde se te ocurra es mi madre.

C. ¿Se critica tu música o tu persona?

K. R. Se critica mi persona. De hecho hay algunos a los que les gusta mi música pero no lo reconocen solo por ser yo. Pero ¿qué he hecho yo malo en la vida que no haya podido hacer cualquier otra persona con ciertas edades? Pues a mí eso me ha marcado siempre. Es una de las razones por las que me gustaría marcharme de España y probar mi música fuera.

C. Un par de noticias falsas que se hayan dicho de ti.

K. R. Uy, hay un montón. La última tiene que ver con un fan que me dijo que iría al concierto de Nueva York si me hacía una foto con él. Dije que claro y se presentó con varios colegas… ¡todos calvos! Pues resulta que tienen una página web de calvos y me regalaron una maquinilla de afeitar para la cabeza. A partir de ahí, algunos medios hablaron de que había hecho una campaña de publicidad, que me habían pagado una pasta o que era la imagen de los calvos en Estados Unidos. Esta me hizo gracia (risas). Otra noticia falsa es que mi madre no me da 4.000€ al mes. Si me los diera los cogería.

He ganado millones y los he gastado"

C. ¿Sabes quiénes son tus amigos o todavía hay decepciones?

K. R. Sé quiénes son mis amigos pero siempre hay decepciones.

C. ¿Cuántas gorras tienes?

K. R. Ni idea. La semana pasada regalé 40 y aún me quedan un montón. Voy a hacer algo nuevo para cambiar.

C. ¿Me lo dices?

K. R. No puedo, pero en breve me verás. Aún es secreto.

C. No hago más que oír a partes iguales que estás y estáis forrados y que estáis en la ruina. ¿Haces esto por pasta?

K. R. Soy una persona que por desgracia fui un despilfarrador. He ganado mucho, muchísimo dinero durante mi vida. Millones. Los he ganado y me los he gastado. No estoy orgulloso y no es un buen ejemplo, pero es algo que pasó. Y ese dinero ya no está. He tenido problemas con Hacienda como le puede pasar a mucha gente y ahora vivo de mi trabajo. Vivo al día. No soy rico.

C. ¿Cómo te ves dentro de diez años?

K. R. Pues espero que triunfando con mi música. Respetado. Y, por supuesto, rodeado de mi familia y mi gente.

C. ¿Por qué eres como eres?

K. R. Soy muy mío. Aunque parezca lo contrario soy un tío muy difícil de llevar, pero afortunadamente los que me quieren me aguantan. A Irene (su mujer) le digo que de puertas para afuera diga que mando yo y dentro de casa se hace lo que ella diga (risas).

