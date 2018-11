23 nov 2018

No es un adiós, es un hasta luego. Pero los seguidores de Maluma están en 'sock'. El cantante colombiano ha anunciado que se retira de la música. Antes de que se enciendan todas las alarmas, repetimos que es un paréntesis y que tiene pensado, antes o después, regresar.

Ha sido utilizando sus redes sociales como ha dado la noticia, explicando, además, los motivos que le han llevado a dar este paso a un lado. "Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis. Necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar...", comenzaba a revelar en sus 'stories' de Instagram.

"Esta semana me enfocaré en mí, en mi espíritu, que creo que es necesario también; así que les envío besos, creo que me voy a pasar poco por aquí. Ya saben que nunca les olvido. Los amo", añadía, para que a nadie le extrañe que no comparta nada con el mundo en estos días.

Veremos cuánto tiempo dura este retiro espiritual, porque su gira, F.A.M.E., tiene fecha de reanudación el próximo 9 de diciembre. ¿Será suficiente o necesitará algo más de margen para encontrarse con su yo interior?

