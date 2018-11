25 nov 2018 carlos gonzález

"Durante el último año se ha producido una aceleración significativa de su calvicie y Enrique está ahora perdiendo pelo tan rápidamente como su hermano Guillermo. Si no hace nada, se quedará calvo en la cuarentena o un poco más adelante". Lo ha dicho Asim Shahmalak, médico experto, al 'Daily Mail', y recordemos que el príncipe ya ha cumplido los 34.

¿Podrá quizá Meghan Markle ayudarle con este tema? El doctor se muestra pesimista: "La felicidad conyugal no afecta a la pérdida de pelo desde el punto de vista hormonal, pero los estudios demuestran que los hombres con una relación estable se preocupan menos de ocultar su calvicie".

Vamos, que muy pronto le veremos rapándose como su hermano y despidiéndose para siempre de su cabellera pelirroja. Cerrará así el ciclo y no quedará nada de ese 'Harry el sucio', como le llamó 'The Sun' desde una de sus portadas en la que se veía el príncipe besando a una rubia y tocándole un pecho. Fíjense, por cierto, en el pelazo que tenía entonces.

Desnudo jugando al póker

Aunque ese no fue su primer escándalo. El príncipe rebelde, o el príncipe salvaje, como también le han llamado, empezó pronto y por la puerta grande. Con solo 17 años, su padre decidió ingresarle un día en un centro de desintoxicación para que viera los efectos que su temprana afición al alcohol y al cannabis podía causarle.

Ese golpe de efecto no sirvió para frenar sus juergas y algunas acabaron mal, como cuando una noche le pillaron, a los 20 años, disfrazado de nazi con la esvástica en un brazo, una copa y un pitillo. "Lo siento mucho si he ofendido o avergonzado a alguien. Fue una mala elección de disfraz y me disculpo", dijo entonces. También, por esa época, le pillaron copiando en el examen de ingreso en la universidad.

Otras veces acabó a tortas. En 2004, a la salida de un local nocturno, los fotógrafos se arremolinaron en torno a él, uno le golpeó de manera accidental con la cámara y Harry respondió con un empujón al grito de: "¿Por qué no me dejáis en paz?". El 'paparazzi', a pesar de resultar herido, no presentó denuncia.

Ni siquiera su paso por el ejército y su participación en acciones bélicas en Afganistán (donde reconoció haber matado combatientes talibanes) sirvieron para calmarle. El actor Domic West coincidió con él en una excursión al Polo Sur y a la vuelta contó anécdotas muy bizarras sobre su Alteza Real, como que había bebido champán en la pierna ortopédica de otro de los participantes.

Lo peor, sin duda, fueron sus fotos desnudo en Las Vegas durante una juerga en 2012. Al parecer, se puso a jugar al 'strip billar' y perdió la partida.

Y eso por no hablar de su larga lista de conquistas… Menos mal que, en 2016, Meghan Markle apareció en su vida.

