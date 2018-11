27 nov 2018

Alberto Chicote está a la orden del día. Es un reconocido cocinero en España y es por eso que sus restaurantes tienen lista de espera. Sin embargo, no solo le conocemos por sus maravillosas creaciones sino que sus programas en televisión han dado mucho que hablar.

Con 'Pesadilla en la cocina' y 'Dietas a examen' consiguió un gran número de telespectadores. Ahora, esta centrado en un nuevo programa, en La Sexta, llamado 'Te lo vas a comer' con el que investiga los alimentos en lugares donde poca gente podía acceder como por ejemplo los hospitales.

Además, gracias a las redes sociales hemos podido ver su transformación física. Desde que comenzó en televisión hasta hoy en día, Alberto Chicote ha conseguido adelgazar más de 30 kilos. Por eso, su última publicación en Instagram nos ha llamado mucho la atención. Ha sido el propio Chicote quién ha confirmado que ni si quiera él se reconoce: "Fotos de otros tiempos, Noviembre de 2004 creo. Ahora me veo y casi no me reconozco, lo que si reconozco es el plató que llevo en las manos", escribe.

Una foto de muestra el físico de Alberto Chicote de hace ni más ni menos que 14 años. ¡Quién te ha visto y quién te ve, Alberto!

