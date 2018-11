27 nov 2018

Elsa Pataky se marchó a Estados Unidos en busca de impulsar su carrera profesional en la meca del cine y encontró mucho más. Sí, porque además de encontrar trabajos que hicieran más atractivos su currículo, topó con Chris Hemsworth y surgió el amor.

De eso hace ya ocho años y tres hijos en común y, cuando es preguntada por su vida en pareja en las entrevistas, siempre pone en valor el papel del actor como marido y como padre. Elsa acaba de volverlo a hacer.

Pataky se encuentra en plena promoción de 'Tidelands', la primera serie australiana para Netflix y de la que forma parte del reparto. Durante una charla en el programa 'Today', la actriz ha revelado que tiene un pacto con Chris para la conciliación familiar.

Es algo que he echado mucho de menos"

Este no es otro que el hecho de que no acepten papeles que se solapen en el tiempo, de tal modo que siempre uno de los dos puede quedarse al cuidado de los niños. "No creo que fuera capaz de trabajar si él no tuviera tiempo para estar con ellos... Es tan buen padre", ha sentenciado.

"Chris ha tenido un tiempo de descanso, así que fue realmente un buen momento para poder rodar", añade sobre este nuevo proyecto que le ha llevado a colocarse de nuevo delante de una cámara. "Estoy muy contenta de volver a actuar. Es algo que he echado mucho de menos, así que es genial", ha confesado.

