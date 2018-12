1 dic 2018

Ha roto su silencio. Margot Robbie se encuentra sumergida en la promoción de su nuva película, 'María, reina de Escocia', en la que interpreta a Isabel I. Ha sido durante una de las entrevistas de este nuevo proyecto donde ha confesado algunos de los sentimientos que tuvo mientras rodaba junto a Leonardo DiCaprio algunas de las escenas más comprometidas de 'El lobo de Wall Street'.

Es una de las cintas más populares de los últimos años y, para muchos expertos, toda una obra de arte. 'El lobo de Wall Street', que Scorsese llevó a las salas de cine en el año 2014, encumbró la carrera profesional de Margot Robbie, pero el rodaje no fue precisamente un camino de rosas.

La popular actriz ha desvelado algunos de los detalles más comprometidos de ese rodaje en el que "No te das cuenta cuando estás viendo la película, pero en realidad estábamos en una habitación muy pequeña con 30 personas del equipo moviéndose a mi alrededor. Todos ellos hombres", explica. "Y durante 17 horas tuve que fingir que me estaba tocando. Es raro y tienes que dejar de lado la vergüenza, el sentido del ridículo e implicarte a tope", añade.

"No sabía que podías sufrir acoso sin que te estuviesen tocando"

Robbie reconoce que el movimiento '#MeToo' la ha ayudado a detectar esas situaciones de acoso sexual de las que antes, quizá, no era capaz de reconocer. "Estoy al final de la veintena, tengo estudios, tengo mundo, he trabajado, tengo mi propia empresa y no sabía qué era eso. Es de locos. No sabía que se podía decir, 'He sido acosada sexualmente', sin que nadie te estuviese tocando, que podías decir 'Esto no está bien'. No tenía ni idea", desvela. "Ahora sé lo que es porque he investigado en qué consiste el acoso sexual, como ser discriminada por tu trabajo o económicamente".

Margot Robbie tuvo que fingir durante 17 horas que se estaba tocando. pinit

Asegura haberse visto envuelta en este tipo de situaciones, pero matiza que jamás en la industria cinematográfica.

La llamada de la maternidad

Centrada en su carrera como actriz, Margot Robbie asegura que no quiere ser madre "ni de broma" y que los dos perritos que convive con ella y su marido en casa ejercen como hijos de ambos. Será pasada la treintena cuando la actriz se plantee enjendrar, toca esperar.

