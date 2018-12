3 dic 2018

Las Kardashian son partidarias de las familias numerosas y ninguna descarta seguir ampliando la suya. De hecho, ellas mismas son parte de una familia numerosa. Pero la última que ha hecho de la familia noticia es Kourtney Kardashian.

La mayor de las hermanas Kardashian, ha anunciado en un avance del programa de 'Keeping Up With The Kardashians' que ha decidido congelar sus óvulos. Esto ya lo había revelado cuando mantenía su relación con Younes Bendjima, y ahora comenta: "Espero que merezca la pena. No quiero volver a someter mi cuerpo a algo así". Ya tiene tres hijos: Mason, Penélope y Reign, pero no descarta quedarse embarazada en el futuro. Kourtney lo planea, previendo que pueda hacerlo cuando llegue el momento, puesto que tiene 39 años, y hay que tener controlada esta situación antes de que sea biológicamente imposible.

Tal y como ha compartido también en su perfil de Instagram: "I feel like I wanna jump out of my skin" -"Siento que quiero salir fuera de mi piel"-. Kourtney está hormonalmente desatada y es lo que peor lleva. No tiene problemas con las inyecciones, porque dice tener un alto umbral del dolor, pero tiene mucha ansiedad y está muy susceptible.

Esta es una de las ventajas de ser millonaria y poder tener todo lo que quieres. Como otra de las hermanas que está dando de qué hablar: Kylie Jenner. La más pequeña del clan Kardashian-Jenner afirma haber nacido para ser madre y ha sido muy criticada en las redes por sacar a Stormi al parque por primera vez a sus 10 meses de vida.

