3 dic 2018

Malena Costa está harta. La modelo ha disfrutado de un fin de semana familiar celebrando un bautizo junto a su esposo Mario Suárez. Aunque para muchos, su 'look' ha sido el adecuado, lo cierto es que para muchos otros, su chaqueta y su falda no ha sido lo más adecuado para acudir a un evento tan especial.

De hecho, un seguidor ha provocado que Malena estallara y contestara de manera tajante. "A los bautizos no se llevan faldas tan cortas", le escribían algunos seguidores en su última publicación de Instagram.

La modelo, lejos de aumentar la polémica, ha zanjado el tema contestando lo siguiente: "No es tan corta, es porque estoy medio sentada. Pero gracias". Sin embargo, este comentario parece no haberle afectado a la modelo que, lejos de afectarle las críticas, ha subido tres fotos mostrando su espectacular 'look'.

Pero no todo es negativo. Malena Costa ha recibido miles de comentarios positivos que le animaban a vestirse como a ella le diera la gana: "La elegancia no se mide en el corto o largo de una falda, vas guapísima y elegantísima", "¡Envidia pura y dura de no poder lucir piernas! Chica, vas fenomenal", eran algunos de los comentarios que también se podían leer en su perfil.

