5 dic 2018

Kiko Matamoros entraba ayer en directo en 'Sálvame' por la puerta grande. La discusión con Javier Tudela no era suficiente para acaparar la atención de todos que también contó lo que ganaba su exmujer y los gastos que implicaba su casa.

Los concursantes de 'GH VIP' este año tenían, la mayoría, muchos frentes polémicos abiertos. Esto hizo que su caché aumentase y que la cantidad que cobraban por 'Gran Hermano VIP' fuese mucho mayor a la esperada. Pero las ganancias de Makoke han dejado a todos con la boca abierta.

"Estaría bueno que tu madre, cobrando 25 000€ a la semana en GH VIP, tuviera que pagar yo esa casa sin vivir en ella", le decía Kiko Matamoros en pleno directo a Javier Tudela. ¡25 000€ a la semana! Junto a Isa Pantoja, es la mejor pagada de la edición de 'GH VIP 6'.

La polémica fue iniciada por Javi Tudela cuando afirmaba que había contribuido a los gastos económicos de la casa cuando Kiko tenía sueldo embargado. Sim embargo, este niega esa afirmación y asegura que los gastos de La Finca eran demasiado para que Javier Tudela hubiese podido hacerles frente él solo.

Un gasto desorbitado que los ciudadanos de calle no tienen, y una casa que está en venta pero de momento no hay ningún comprador potencial. Pero contar cuánto cobraba su exmujer no era suficiente. Kiko Matamoros no escatimaba en detalles e incluso hizo un desglose de lo que costaba mantener la casa.

Kiko, Makoke, Javier Tudela y el resto de su entorno no dejan de dar la nota. Makoke con sus amigos Cristian Nieto y Tony Spina, Kiko Matamoros con Sofía Suescun y Javier Tudela que es el defensor de las causas perdidas. ¿Qué pasará con La Finca? Makoke con sus ganancias con 'GH VIP' igual se plantea quedársela.

Más noticias sobre Makoke en 'GH VIP 6'

- Kiko Matamoros vende su casa y se mudará fuera de Madrid con Makoke

- Se publican las fotos del encuentro de Makoke y Tony Spina

- Kiko Rivera e Irene Rosales, primera pareja confirmada en 'GH VIP Parejas'