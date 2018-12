9 dic 2018 carlos gonzález

La vuelta de las Spice Girls está dando mucho de qué hablar. Y lo que nos queda. Mel B además está promocionando sus memorias y parece que la tiene tomada con Geri Halliwell.

Primero le preguntaron en un entrevista cuál de sus compañeras tenía peor aliento y señaló a la Spice que en su día fue pelirroja. Dijo que era también la que más la irritaba.

Poco después, en un programa de televisión, soltó esta perlita: "Estoy segura de que ha falsificado su edad en el pasado y creo que nadie sabe cuántos años tiene de verdad. Puedes mirarlo en Google, pero creo que probablemente haya dado un dato falso. ¿Lo has hecho, Geri?".

Internet, en efecto, no se pone de acuerdo. La versión más extendida asegura que nació el 6 de agosto de 1972. O sea, tiene 46 años y es la mayor de todas, frente a lo 44 de Victoria Beckham y Mel C, los 43 de Mel B y los 42 de Emma Bunton. Aunque la versión inglesa de Wikipedia ofrece un dato inquietante: Geri nació en 1967 y su edad son 51.

Viéndola nadie lo diría. Ni viendo la página del registro civil a la que enlaza esa web y, según la cual, se confirma el dato de 1972. Sorprende también el hecho de que la Spice más madura tuviera un hijo, el segundo, en enero de 2017.

Su gran apoyo

Lo que quizá pone de manifiesto este troleo de Mel B es que aún no ha conseguido perdonar a Geri que fuera la primera en abandonar la banda. Ocurrió en 1998, en pleno éxito y cuando estaban a punto de iniciar una gira que sus cuatro compañeras hicieron sin ella. Se habló entonces de depresión y de las tensiones que había en el grupo.

"Estuve muy cerca de Robbie Williams después de dejar las Spice"

Geri fue mucho más clara años después. Contó que había sufrido bulimia y cómo Robbie Williams la apoyó. "Me aconsejó que buscara ayuda y eso posiblemente me salvó la vida. Estuve muy cerca de Robbie después de dejar a las Spice. Me sentía sola y él era la única persona del mundo que podía entenderme". Williams, por su parte, presumió en su día de haberse acostado con cuatro de las cinco chicas de la banda, aunque luego se retracto y dijo que fueron solo tres.

Donde no siempre ha acertado la expelirroja es al mezclar música y política. Sobre todo, cuando aún estaba con las Spice. ¿Quién esperaría que la integrante de un grupo destinado al público adolescente tomara partido en plena campaña electoral? Pues ella no se cortó en las elecciones de 1997. "Veo todo lo que hizo la señora Thatcher y me parece la Spice Girl original", comentó. También explicó que no le gustaría que Tony Blair manejara la economía del país, aunque los votantes no la hicieron caso y el candidato se convirtió en Primer Ministro.

Más polémico fue lo que dijo en 2007: "El feminismo es lesbianismo quema sujetadores. Es antiglamuroso". Nueve años después se había moderado: "Creo en la igualdad pero también soy una esposa orgullosa". Su marido, por cierto, es Christian Horner, director de un equipo de Fórmula 1 y la prensa inglesa asegura que desde que está con él, el acento de Geri es aún más pijo que el de Victoria Beckham.

