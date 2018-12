12 dic 2018

El final de 'Operación Triunfo 2018' ya está cerca. Quedan a penas dos galas para saber quién se alzará con el relevo de Amaia Romero, la ganadora del año pasado. La penúltima gala se celebrará hoy y es por eso que los productores del programa han querido repartir ya los temas para Eurovisión.

No obstante, este reparto de temas no ha llovido a gusto de todos ya que ven una clara desventaja para algunos de los concursantes. Se han repartido 17 temas para 13 concursantes, quedando así fuera de este reparto África, Alonso y Dave. Esto ha levantado ampollas y los concursantes ya expulsados del programa se han quejado en sus redes sociales.

"Bueno, que se hace, al parecer no hay gala Eurovision para 3 de los 16 Triunfitos.", escribía Alonso. En tono irónico, Dave afirmaba que: "A mí lo que me gustaría es comentar @eurovision_tve y ahora no hay impedimento jejeje".

A la Gala de Eurovisión solo entraran 10 temas. 7 quedaran descartados https://t.co/tRX5WItA7m — Tinet Rubira (@tinetr) 11 de diciembre de 2018

Pero estas no han sido las únicas quejas. El hecho de que Miki, todavía concursante de 'OT 18', sea la persona que tiene más temas para representar a Eurovisión ha causado enfados en los seguidores de este 'reality show'. Según los fans, hay gente mucho más preparada que él para representar a España en Eurovisión. ¿Quién irá finalmente?

