13 dic 2018

A veces no se recibe lo que uno espera. Es lo que le ha pasado a Adrián Lastra. El actor ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en la que ha mostrado el resultado que se obtiene cuando se hace mucho ejercicio.

Sin embargo, parece que esta foto no ha gustado a todos sus seguidores que han visto en su espalda unos excesivos músculos. Aunque ha conseguido al rededor de unos 17.000 'likes', la mayoría de sus comentarios son prácticamente negativos: "Madre de dios, ¿dónde vas con tanto músculo?", "No me gusta tanto músculo marcado", eran algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la foto.

A pesar de eso, parece que a Adrián Lastra le gusta mucho cuidarse. Hace tiempo que se puso manos a la obra para tener una buena alimentación y estar saludable y no hay más que ver sus imágenes para creerlo. Es uno de los protagonistas de 'Velvet Coleccion', una serie que ha marcado un antes y un después en la población española.

