15 dic 2018

Compartir en google plus

La actriz y cineasta Sondra Locke, ha fallecido en Los Ángeles a los 74 años de edad y a consecuencia de un paro cardiaco derivado de un cáncer de mama y de huesos. Su fallecimiento habría tenido lugar el pasado 3 de noviembre pero la noticia no ha saltado a los medios hasta ahora, tras divulgarla la web estadounidense de Radar Online.

Sandra Locke fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto con la película 'El Corazón es un cazador solitario', película con la que la actriz debutó en la gran pantalla y por la que también fue nominada a los premios de los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz y de 'New Star of the Year' ('Nueva estrella del año').

Pero su declive comenzó después de conocer al director de cine Clint Eastwood con el que mantuvo una relación amorosa muy conflictiva, después de haberle conocido en el casting de la película 'Breezy', dirigida por él. A partir de ese momento ambos aparecieron juntos en pantalla en diferentes películas y mantuvieron una relación tormentosa de 14 años.

Relación que acabaría con demanda incluida, después de que Sondra Locke le acusase de haberla obligado a tener dos abortos y a practicarse una ligadura de trompas.

Tras su separación y debido a las influencias y contactos de Eastwood, Locke fue apartada de la industria del cine y marginada hasta caer en el olvido. Ahora su familia y los que todavía recuerdan a la emblemática actriz lloran su fallecimiento a sus 74 años de edad.

Más noticias relacionadas...

- La hija secreta de Clint Eastwood que fue dada en adopción

- La polémica de Clint Eastwood y la "generación de mariquitas"

- Clint Eastwood, oficialmente divorciado