17 dic 2018

Luca Guadagnino, director de ‘Call me by your name’ ha metido mano a ‘Suspiria’, reinterpretando el clásico del terror de Darío Argento. Una bailarina descubre que la escuela berlinesa donde estudia es una sociedad secreta de brujas. Ahora la bailarina es Dakota Johnson, entonces fue Jessica Harper. La acción vuelve a estar en 1977, en el Berlín separado. El origen del original y la reinterpretación está en el ‘Suspiria de profundis’, de Thomas de Quincey. Lo peor del poder femenino está en la película de Argento, en una locura de cuentos de hadas y chifladuras varias. Sin embargo, Luca Guadagnino monta una genealogía lógica –todo lo lógica posible– a su protagonista. En ambas hay una sociedad matriarcal secreta. En la nueva, más femenina todavía que la anterior, hasta el viejo psicoanalista está interpretado por la actriz Tilda Swinton. Si la original era brutal, la de Guadagnino podría decirse que es tierna dentro del terror.

La vida desde el gallinero

Garci ha empezado a rodar ‘El crack cero’, precuela de ‘El crack’, que aquí ya estamos como con ‘La guerra de las galaxias’. Lástima que ya sin José Bódalo ni Landa. Además, José Luis Garci ha publicado ‘A este lado del gallinero’ (Reino de Cordelia), 21 textos de contagiosa pasión por el cine y por Madrid (tan inseparables “como Ford y las mecedoras”). La infancia y la juventud. Los actores, el Technicolor, el CinemaScope y la Gran Vía. La avenida de José Antonio de antes. No ha esperado Garci a dejar la Gran Vía por lo de ahora sino por desaparecer “aquel alegre mundo de cines, salas de fiestas, bares, cafeterías… Hoy podía rodarse ‘Blade Runner”. El cine Imperial, el Sepu, la cafetería Nebraska, los Billares Callao, el Edificio Carrión (nuestro Flatiron) o el ‘No-Do’, que veía más como agencia de viajes que como arma política. 14 cines había en la Gran Vía. Dice Garci que las ciudades con cines apenas necesitan ir al psiquiatra.

Cartel de 'The restaurant', la mayor superproducción de la historia de la televisión sueca. pinit

Amor, lujo, peleas y un restaurante sueco

Filmin ha estrenado ‘The Restaurant’, la mayor superproducción de la historia de la televisión sueca. La serie sobre el Djurgardskällaren, restaurante de lujo en Estocolmo y su propietaria, la familia Löwander, trascurre durante varias décadas en Suecia tras la Segunda Guerra Mundial. Un folletín familiar de amor, lujo y peleas en un contexto histórico. El restaurante había sido reunión de germanófilos suecos. También se narra cómo se construyó el estado de bienestar sueco. Como en ‘Arriba y abajo’ o ‘Downton Abbey’, ‘The Restaurant’ se centra igualmente en el personal. Es un drama creado por Johan Rosenlind, Malin Nevander y Ulf Kvensler, una producción del canal de televisión sueco SVT y la plataforma Viaplay. En el original sueco el título es ‘Nuestro tiempo es ahora’. En español, ya ven, ‘The Restaurant’. Lo mejor de todo es el ritmo, que no da oportunidad al aburrimiento.

El elefante y su disecador

Ximena Maier sigue provocando que queramos visitar un museo. Antes el Prado, ahora el Museo de Ciencias Naturales ´≠de Madrid. Y ver allí el imponente elefante africano que está al lado de la puerta, que hubo que desmontar para poder meterlo. En ‘El taxidermista, el duque y el elefante del museo’ (Nido de ratones) cuenta la historia del paquidermo que el duque de Alba cazó en África en 1913 y cómo el taxidermista Luis Benedito se empeñó y consiguió armar un animal que no había visto en su vida. Cómo se disecó y llegó a las salas del museo en 1930 (en procesión por la Castellana). Puede parecer un libro de dibujos. Lo es, de dibujos magníficos. En su tercer libro, Ximena Maier narra con precisión y humor el trabajo de Benedito y su tarea imposible. 17 años, decenas de trabajadores, miles de kilos de escayola, 77.000 espetones, tierra, sal, alumbre, 49, 20 metros de tela metálica. 9.834,10 pesetas. Una historia apasionante contada de la mejor manera.

