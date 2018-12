19 dic 2018

No han sido los mejores días para Antonia San Juan. La actriz comparte su día a día con sus seguidores y en los malos momentos también ha querido ser totalmente transparente. Hace unos días Antonia sufría unas complicaciones por lo que tenía que ser operada de urgencias.

No ha sido nada grave pero al publicar una fotografía en bata y en una cama de hospital, los seguidores se han alarmado. Ella explicaba lo siguiente: "Buenas tardes, hoy no he escrito ni puesto nada en insta y sabéis que me encanta informaros de todo. Me intervinieron esta mañana y no es nada grave. Un beso de buenas noches", escribía.

Agradecida, compartía de nuevo una fotografía en la que aseguraba que ya estaba todo en orden: "Gracias a todos los que os habéis preocupado por mi salud. Probablemente hoy me manden a casa". Ahora, Antonio San Juan ya se encuentra recuperada y ha mostrado a sus segudiroes que todo está completamente bien.

El año pasado, fue la propia actriz quien aseguró a la revista 'Hola' que había sido intervenida por una obstrucción intestinal. Por el momento se desconocen las causas de esta última intervención ya que ni si quiera la propia Antonia ha querido dar explicaciones.

Más noticias de Antonia San Juan

- Antonia San Juan presume de trasero con un desnudo integral

- Antonia San Juan, rota de dolor y devastada en Instagram

- Antonia San Juan, un ejemplo a seguir