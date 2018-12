24 dic 2018 carlos gonzález

Dice Charlie Sheen que está "totalmente centrado" y, para demostrarlo, ha enseñado en Twitter la medalla que le han dado en Alcohólicos Anónimos porque lleva un año sin beber.

¿Más pruebas? En el tuit anterior promociona una camiseta benéfica en favor de los damnificados por los recientes incendios de California. Un tema que conoce bien porque a su padre, Martin Sheen, le tuvieron que evacuar y él recurrió a las redes sociales para encontrarle. Por suerte, su casa no llegó a arder.

Y, más increíble aún, en otro tuit recomienda un libro sobre la paternidad que anuncia en su portada "ideas, trucos y consejos que te preparan para el trabajo más importante de tu vida". Falta saber qué piensan Denise Richards y Brooke Mueller, madres de sus cuatro hijos menores de edad, a quienes comunicó que no podía pagarles las pensiones porque le quedaban menos de 10 millones de dólares.

Recordemos que Charlie Sheen fue en su día el actor mejor pagado de la televisión, con casi dos millones por capítulo, gracias a la serie Dos hombres y medio.

Y recordemos que tiene una quinta hija, fruto de su relación con Paula Speert, su novia del instituto. Esta otra 'niña' ha superado la treintena y le hizo abuelo en 2013.

Charlie Sheen ya se había alejado otras veces de sus adicciones. En 2016 reconoció haberlo intentado "unas 2.000 veces". Algunos de estos intentos fueron muy mediáticos. Como el de 1998. Con 32 años sufrió una sobredosis que casi le cuesta la vida y fue ingresado en una clínica de desintoxicación. Huyó a las pocas horas. La policía no tardó en dar con él y llevarle otra vez para que siguiera el tratamiento.

Más bochornoso fue cuando dijo que no necesitaba el manual de Alcohólicos Anónimos porque estaba escrito "para gente normal, gente que no es especial y que no tiene sangre de tigre, ADN de Adonis". Como él, claro.

Aunque uno de estos intentos fue bastante exitoso: "Durante 11 años no bebí. Nada de alcohol ni cocaína, así que sé que soy capaz de hacerlo".

¿Y qué pasó entonces? Que descubrió que era portador del virus del sida. "Pensé que eso calmaría todo mi miedo y toda mi angustia, pero solo lo empeoró", explicó sobre su recaída.

A él le dieron el diagnóstico en 2011 y no lo hizo público hasta 2015. Estaba en todo su derecho frente al público y frente a los medios. ¿Pero frente a sus parejas?

Se calcula que pudo estar con más de 200 personas en esos años, muchas de ellas actrices porno o prostitutas, y algunas declararon que no habían sido informadas, como su exnovia Bree Olson. "Nunca me dijo nada y vivía con él. Estoy muy enfadada. No le preocupó mi vida", explicó a la prensa.

Lo que parece imposible es rehabilitar su carrera. En 2016 no hizo nada. En 2017 estrenó dos películas que fueron un fracaso. En 2018 rodó solo un videoclip. La canción se llamaba Adictos a las drogas. Para 2019 no tiene proyectos en cine ni en televisión. Dice que le han puesto en una lista negra para que no vuelva a trabajar.

